Az MTA elleni törvényt elfogadta, az alternatív iskolákat érintő módosításokról elhalasztotta a szavazást a Parlament

A másik nagy vihart kavaró törvénymódosítás viszont egyelőre elakadt, mert Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormány nevében a köznevelési törvény módosításairól szóló zárószavazásának elhalasztását kérte.

A módosító többek között

Az szinte mellékes apróság, hogy egyelőre nincs is elfogadott új Nemzeti Alaptanterv (NAT), a Népszava éppen tegnap írt arról, hogy 2021-re csúszhat a bevezetése, így nem nyilvános az állami iskolák kerettanterve sem, amihez igazodnia kellene ugye az alternatív iskoláknak... Lehetséges, hogy ez az egyik oka a zárószavazás elhalasztásának. A másik ok, hogy elég nehéz lenne megoldani - egy egyelőre nem nyilvános, nem létező - a NAT-tól való eltérés mérését is. Erre valamilyen metodika, eszközrendszer is kellene, aminek se híre, se hamva, legalábbis egyelőre.

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára tegnap még magabiztosan söpörte le Arató Gergely, DK-s és Tordai Bence Párbeszéd-képviselő aggályait a tervezett módosításokkal kapcsolatban, mondván, hogy érettségizni mindenkinek kell, és az iskolaváltásoknál is kell az osztályozás, valamint a kerettanterv, amihez az alternatív iskolák is igazodnak. Rétvári felszólalásában nem említett semmilyen statisztikát, hogy az alternatív iskolákban nehezebben vagy rosszabb eredménnyel érettségiznének a diákok, mint az államiban. Az államtitkár az - egyébként lapunk által is összefoglalt - OECD Talis-felmérésére hivatkozott (amelynek egyik megállapítása, hogy a magyar tanárok bére rendkívül alacsony), amely szerinte azt mutatja, hogy a magyar iskolarendszer jó, különösen a tudás átadásában.