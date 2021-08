Az orbáni focimánia újabb sikere: beérni látszik az ezermilliárdos pénzeső?

A 2010 óta regnáló Orbán-kormánynak kiemelten fontos a sport és a labdarúgás helyzete. Szinte küldetésüknek tekintették, hogy anyagilag, szakmailag és infrastrukturálisan rendbe tegyék ezt a területet.

A kialakított sportpolitika és -finanszírozás számos elemből tevődik össze, kezdve az adózástól a költségvetési támogatásokon át a TAO-támogatás rendszeréig. Utóbbiból azonban nem részesülhet minden sportág, csupán a hat látvány-csapatsport (foci, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda és röplabda).

Orbán Viktor ma már csak nézi és finanszírozza a focit (Fotó: MTI) Orbán Viktor ma már csak nézi és finanszírozza a focit (Fotó: MTI)

A labdarúgás azonban mindenek felett áll, melynek okai sokrétűek, hiszen az csak egy eleme a kiemelésnek, hogy a miniszterelnök kedvenc sportjáról van szó.

A foci az, mely képes tömegeket megmozgatni, ez az a sport, mely a legtöbb embert érdekli, még akkor is, ha nem elkötelezettek valamelyik klub mellett. Így a kormányzati támogatási szándékot motiválhatta az is, hogy ha ezen a területen sikerek érkeznek, az a társadalom nagy részét is elégedettséggel töltheti el. És remélhetőleg nem felejtik el, melyik kormány áldozatos munkájának köszönhető mindez.

Forintosítva: már az ezermilliárdot is meghaladta az az összeg, mely változatos jogcímeken és eltérő költségvetési zsebekből vándorolt a labdarúgásba 2011 óta.

Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy a NER által behálózott, anyagilag végeredményben államosított NBI-ben a kormányközeli és NER-közeli tulajdonosok mennyi pénzt toltak be támogatásként, tőkepótlásként 2011 és 2015 között, a fennmaradás érdekében.