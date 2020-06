Cikkünk nyomán tett a bérek felzárkóztatására javaslatot a Jobbik képviselője

Az elmúlt hetekben két magyar bérekre vonatkozó negatív kicsengésű statisztikáról is elsőként számolt be lapunk. Ezek nyomán a Jobbik képviselője, Jakab Péter nyújtott be a bérek rendezésére és felzárkóztatásra irányuló határozati javaslatot a parlamentnek.