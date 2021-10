Durvul a járványgörbe, megugrott a fertőzések és a halálozások száma is

A tegnapi adatok azt mutatják, hogy a negyedik hullám eddig laposabbnak számító járványgörbéje megugrott. Utoljára május 6-án volt ennyi fertőzött.

Összesen 1 668 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 838 916 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 30, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 448 főre emelkedett.

Eddig 792 757-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 15 711 főre emelkedett. 1 058 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 929 164, közülük 5 706 773 fő a második oltását is megkapta, 1 millió 33 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Újabb közel 800 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. A háziorvosok eddig is végeztek gyorstesztet most még több lehetőségük lesz arra, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt.