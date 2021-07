Egy NER-es nagyvállalkozó építheti meg a 42 milliárdos Kovács Katalin kajak-kenu központot

Nem született meglepetés a Sukoróhoz tartozó területre tervezett sportakadémia közbeszerzési pályázatán: megint egy NER-es nagyvállalkozó, a Paár Attila vezette West Hungária Bau (WHB) szerzett meg egy nagy beruházást. Lapunk tavaly nyáron elsőként írta meg, hogy pontosan hol a legvalószínűbb ennek a beruházásnak a helyszíne, akkor a kormány viszonylag gyors pályáztatást ígért. Most kiderültek a részletek.

A tó északi szakaszánál lévő evezős pályához közel lesz az új létesítmény (forrás: google.com)

Összesen három ajánlat érkezett, ebből a Laterex cégét formai hibákra hivatkozva érvénytelennek nyilvánították. A győztes WHB nettó 42,2 milliárdért tervezheti és építheti meg a hatalmas komplexumot. A másik érvényes ajánlat a veszprémi VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft-től jött, de ez drágább volt, a cég nettó 43,8 milliárd forintért vállalta volna. Mély szakmai indoklást nem találtunk, így vélhetően formálisan az olcsóbb ajánlat nyert, de tulajdonképpen nem született meglepetés, a WHB ugyanis rendre sikerrel szerepel a különféle infrastrukturális közbeszerzéseken.

A WHB nem bízta a véletlenre a tervezést, többek között erre a munkára azt a Design Plan Zrt.-t fogja alkalmazni alvállalkozóként, amelyiknek a cégbírósági dokumentumok szerint a kisebbségi tulajdonosa Peterka Attila, a WHB stratégiai igazgatója.

A beruházás Sukoró közigazgatási területén lesz. Előzőleg azt jelölték meg, hogy az új létesítmény az ingatlannyilvántartás szerinti, Sukoró külterület 019/1, 019/16 és 019/17 helyrajzi számú, valamint Velence belterület 4514,4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanokon épül fel. Vagyis pont annak a területnek a nagyobb részén, ahol annak idején a kaszinóvárost szerették volna felépíteni izraeli beruházók.

A sportakadémia két épületből és szabadtéri létesítményekből áll, két fő funkciója: bentlakásos sportakadémia és sportrendezvény helyszín. Az akadémia háromszintes főépülete 19 160 négyzetméter, lesz benne, uszoda, tornacsarnok, kollégiumi szállások, étterem és konferenciaterem, irodák, valamint ezeket kiszolgáló helyiségek - derül ki a közbeszerzési értesítőből.

Eredetileg egyértelműen a vizes sportokat, első sorban a kajak-kenu szakágban tevékenykedő sportolókat kell kiszolgálnia a központnak, mint ahogy a neve is erre utal. Ugyanakkor a pályázat értékeléséhez fűzött dokumentációból kiderül, hogy rengeteg, csak nagyon tágan kapcsolódó más funkciónak is helyet adnak benne.

Az országos versenyek lebonyolítására alkalmas uszodában egy 10 pályás 50 méteres versenymedence, egy 15 méteres tanmedence és egy 250 fős fix lelátó is helyet kap, melyet öltözők szolgálnak ki. Az uszodához wellness részleget is kialakítanak finn- és infraszaunával, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel.

A multifunkciós tornacsarnokban szabványos méretű kézilabda pálya és 250 fős mobil lelátó is elfér, de lehet, benne 2 darab kosár- vagy röplabda pálya is. A kiírás szerint ebben a funkcionális egységben terveznek 1-1 darab 130–180 négyzetméteres ergo-, cross-fit- és funkcionális termet, egy 300 négyzetméteres kondicionáló termet, valamint 1 darab fallabda pályát is. Ez még nem minden, lesz a külterületen street workout pálya, egy 33x18 méteres strandkézilabda pálya, egy 400 méteres rekortán futópálya, egy 20x40 méteres műfüves labdarúgó pálya és 2 darab salakos teniszpálya, melyeket fűthető mobil sátorral lehet majd lefedni.

A kollégiumi épületszárnyakban 3 szinten összesen 66 darab kollégiumi szoba lesz. Az épülettömegeket összekötő földszintes közlekedőterekhez belső kertes átrium, közösségi- és klubhelyiségek, egy tanterem, valamint önálló étkező kapcsolódik. A főépületben 3 darab felvonót helyeznek el. A létesítményben egy 200 fős mobilfallal kettéválasztható étkező, és az azt kiszolgáló 400 adagos főzőkonyha, továbbá egy 200 fős szeparálható konferenciaterem is helyet kapott.

A kajak-kenusok viszont direkt hátországot is kapnak: épül majd egy csaknem nyolcezer négyzetméteres épület, amely fedett tesztpályaként és mérési központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként funkcionál. Lesz benne egy 150x11 méteres tanpálya, egy 3 soros ellenáramoltatott tanmedence, valamint 745 négyzetméteren hajótárolási lehetőség.

A hatalmas parkolóban összesen 235 db személyautó, 4 db busz fér majd el. Jól jár majd a térkő biznbiszben érdekelt beszállító, ugyanis nem kevesebb mint 45 ezer négyzetméternyi térkőfelületet kell kialakítani. Az aszfaltozott terület: 11 ezer négyzetméter lesz, a zöldfelület pedig 93 500 négyzetméter. A verespálya mentén 4 db új vízi úszómű épül.