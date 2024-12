Elárulta a NAV, mennyivel drágul a tankolás az adóemelés miatt

A parlament által ősszel elfogadott adócsomagban szerepel egy olyan kitétel, hogy többek közt a jövedéki adó is automatikusan emelkedik január 1-jével az előző év júliusi inflációjának mértékével, ami idén 4,1 százalék volt.

Mivel a jövedéki adó is alapja az áfának, az adóemelés literenként 8, illetve 7,4 forinttal fogja megdrágítani a tankolást.

Kihirdette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jövő évi jövedéki adó fajtakódokat , a táblázatból az is kiderül, mennyivel emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója.

