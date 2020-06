Elkészültek a kérdések, végre jöhet a nemzeti konzultáció

A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket, amelyek között lesz Soros Györggyel kapcsolatos is. A kérdőívek gyártása és postázása június elején indul - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn.

Már korábban is nagyon érett egy nemzeti konzultáció, a terv az volt, hogy március közepén már a postaládákban landol a gyöngyöspatai romák kártérítési ügyéről, a győri gyermekgyilkossággal kapcsolatos eljárásról, a börtönbizniszről, valamint a bírók függetlenségének kérdéséről szóló kérdőív, ezt azonban elsodorta a koronavírus .

A legújabb nemzeti konzultációról először Orbán Viktor beszélt pénteki rádióinterjújában. A pontos kérdéseket később mutatják be, de Orbán szavai alapján nem lesz kérdés, hogy mikor mit kell majd ikszelni, hogy egyetérthessünk a kormánnyal - például a Soros-féle kötvénynél a miniszterelnök szerint igazából az a kérdés, bocsásson-e ki Magyarország "örök adósrabszolgaságot eredményező kötvényt, ami sose jár le, mindig csak fizetnünk kell".

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!