Építkezik? Akkor most jól figyeljen!

A díjmentesség kiegészítő feltételeként kerülhet a törvénybe, hogy a felhasználónak a csatlakozási pont rendelkezésre állásától számított egy éven belül fel kell szereltetnie a fogyasztásmérőt, és ha még nem tette meg, 6 hónapon belül kezdeményeznie kell az érintett ingatlan használatba vételi eljárását. A módosítási terv kizárólag a gázszolgáltatásra vonatkozik, a villamos energia szektorra nem. Az áramhálózati közműcsatlakozás a jövő évtől is mindenben a megszokott keretek között lesz költségmentes.

A gáztörvény parlamenti megvitatás alatt álló rendelkezései januártól az eddigiekkel megegyezően a legfeljebb óránként 4 köbméter névleges teljesítményű fogyasztásmérő díjmentes beszerelését írják elő. A továbbiakban is 250 méterig építik ki ingyenesen az elosztóvezetéket, a csatlakozási és egyéb díjakat csak a 250 méter feletti részre kell megfizetni. Új szabály lehet azonban, hogy az ingyenesség kizárólag belterületre érvényes. Mivel a csatlakozási igények mindössze 5-8 százaléka külterületi, a felhasználók túlnyomó többsége számára ez nem jelent majd változást.

A gázhálózaton azóta közel százezer fejlesztés valósult meg mintegy 55 milliárd forint összértékben, ám a fogyasztók számára költségmentesen. A beruházások jelentős hányada azonban úgy kötött le kivitelezői kapacitást és forrásokat, hogy befejezésük után mindmáig nem szereltek fel gázmérőt. Az ingyenes földgázcsatlakozások jelentős hányada megépítése után tartósan kihasználatlanul marad. Tíz díjmentesen létesített vezetékből majdnem négy végére nem került gázmérő, sok telek akár üresen is állhat. A fejlesztések közül a szabályozás kisebb léptékű módosításával érdemes kiszűrni azokat, amelyekre valójában nincs azonnali szükség.

A díjmentes közműcsatlakozások lehetőségét a családok és kisvállalkozások terheinek csökkentése érdekében vezette be hét éve a kormány – emlékeztet lapunknek elküldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

