Ez a vezércsel teheti lehetővé a kínai vakcinával oltottak szabad utazását Európában

Interjút adott Gulyás Gergely az Inforádiónak. A portálon közöltek szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyebek mellett arról beszélt, hogy a legrosszabb esetben kilenc hónap leteltével szükség lehet újabb oltásokra, a védettség fenntartása érdekében. Szerinte sok a bizonytalanság, hogy meddig tart a védettség, márpedig az egészségügyisek esetében ez a kilenc hónapos időszak idén szeptember táján lejár, ezért a következő hetekben hosszú távú vakcinagazdálkodási stratégiát tárgyal meg a kormány.

Gulyás Gergely sajtótájékoztató közben

Szóba kerültek a kínai vakcinák is, amelyekkel kapcsolatban arról beszélt a miniszter, hogy "kötelező elfogadni az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat, de harmadik ország állampolgárával szemben pozitív megkülönböztetést nem lehet tenni. Ha egy kínai turistát kínai oltással be lehet engedni, akkor a kínai oltással oltott uniós állampolgárt is be kell engedni. Mindenkinek eminens érdeke Európában, hogy Kínával az utazási korlátozások megszűnjenek, márpedig ott mindenki kínai vakcinával van beoltva”.

Mfor-vélemény Az elhangzottak alapján a kormány arra számít, hogy az európai turizmusban fontos szereplőnek számító Kína polgárai számára - üzleti érdekből - szabad mozgást fognak biztosítani az európai országok, márpedig ebben az esetben a hasonló vakcinákkal oltott európai polgároktól sem lehet majd megvonni ezt a jogot.

Gulyás elmondta még, hogy a rendkívüli jogrend fenntartása mindaddig indokolt, amíg szükségesek olyan korlátozások, amelyekre csak a veszélyhelyzet ad lehetőséget. Ezek közé sorolta a gyülekezési jog korlátozását - ami miatt egyébként az ellenzék támadja a kormányt, mivel futballmérkőzéseknél nem lát egészségügyi kockázatot a kormány, de egy tüntetést már nem enged megtartani.

A nyitás következő fokozatáról az 5 millió oltás elérésekor dönt a kormány - erősítette meg a miniszter, aki szerint nemsokára a végére érünk a regisztráltak beoltásának, de a kormány nem akar változtatni az önkéntességen, tehát nem fogják kötelezővé tenni az oltást (ez utóbbiért kampányol hazai orvosok egy csoportja, ahogy arról e cikkünkben beszámoltunk).

A pénteki egynapos Pfizer-akcióról, amikor végül előzetes időpontfoglalás nélkül beoltottak százezer embert, a miniszter azt mondta, ha lesz eloltható vakcina, akkor lehetnek még hasonló lehetőségek.

Gulyás továbbá érdekes jogi helyzetnek értékelte az oltás munkahelyi megkövetelését, amely adott munkáltató esetében akár indokolt is lehet. Ezekben az ügyekben a kormány nem foglal állást, a bíróságokra bízza az ilyen ügyek eldöntését, ha perre kerülne sor.