Ezt a posztot szánják Trócsányinak az Európai Bizottságban

Trócsányi Lászlónak a bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős tárcát szánja az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen, aki kedden mutatta be a novemberben hivatalba lépő testület tervezett összetételét.

Ezt a portfóliót eddig az osztrák Johannes Hahn tartotta kézben.

A volt igazságügyi miniszter Trócsányi elődje, Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztos volt az előző ciklusban.

Új korszak

A magyar kormány új korszakot vár az unió bevándorláspolitikájában - reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ Ursula Von der Leyen bejelentésére.

Mint közölték: a magyar kormány megelőlegezett bizalommal, de határozott elvárásokat támaszt a hamarosan megalakuló új Európai Bizottság iránt.

(Kép forrása: MTI, Mohai Balázs) (Kép forrása: MTI, Mohai Balázs)

"Bízunk benne, hogy olyan új Európai Bizottság fog felállni, amely kiegyensúlyozottabb, józanabb uniós vezetést hoz és új korszakot nyit az unió bevándorláspolitikájában is. A magyar emberek egyértelművé tették, azt várják az új brüsszeli vezetéstől, hogy állítsa meg bevándorlást, védje meg a nemzetek Európáját és a keresztény kultúrát" - írták.

Egyúttal megjegyezték azt is: Trócsányi a magyar kormány biztosjelöltjeként, az új Európai Bizottság leendő biztosaként is ezeket az értékeket vallja. Ezért számítunk rá, hogy megválasztását az Európai Parlament bevándorláspárti erői minden erejükkel megpróbálják majd megakadályozni. A magyar biztosjelöltnek szánt szomszédságpolitika és EU bővítése terület az egyik legfontosabb portfólió és lehetőség arra, hogy az Európa Unió újabb tagállamokkal erősödjön. Fontos cél a balkáni országok stabilizálása, a migráció megállítása érdekében is - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.