Gyarapodik az Orbán-család: a kormányfő apja még 140 millió forintot tett be a közösbe

A volt felcsúti polgármester cégeivel a Nehéz Kő is partneri kapcsolatot ápol: Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának cége alvállalkozóként kapott munkát korábban a Mészáros-birodalomhoz tartozó R-Kord részvételével zajló hatalmas dél-balatoni vasútfelújításon.

Biztos lábakon áll Orbán Viktor miniszterelnök apjának másik cége, a PSU Kft. is. Szintén lapunk írta meg, hogy a Pannonia Golf és Country Club nevű golfpályát birtokló cégből 90 millió forintot vett ki a tulajdonos. A pályák Orbánék hatvanpusztai majorjának szomszédságában helyezkednek el, a létesítményért pedig egyik részről Mészáros Lőrinc, másik részről pedig a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző felelős. A helyzet úgy néz ki, hogy Mészáros Lőrinc a jó barátja, a miniszterelnök édesapjának fizeti a bérleti díjat a golfpályákért.

A céges beszámolóból az is kiderült, hogy a munkavállalói létszám 23-ról 21 főre csökkent. A koronavírus-járvány viszont a miniszterelnök apja szerint nem lesz komoly hatással a társaság működésére.

Ez a szép forgalom azonban most nem társult rekord profittal is: a 139 millió forintos adózott eredményből minden fillért, 139 millió forintot vett ki a cégből Orbán Viktor kormányfő apja. Ez 2018-ban több volt: akkor a 304 millió forintos nyereséget megfejeltek 96 millió forinttal az eredménytartalékból, így jött össze a 400 millió forintos osztalék Orbán Győzőnek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!