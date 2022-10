Hadházy Ákos: "Ez a kontár tolvajkormány legújabb sunyi húzása"

"A kontár tolvajkormány legújabb sunyi húzása: ezután nem veszik át a napelemmel megtermelt áramot a lakosságtól, vagy ha megveszik, nem fizetnek érte. Ezután a nem azonnal felhasznált áram csak akkumlátorral lesz tárolható, ami rongyos egy-két millióval megdobja az árát" - indítja erősen posztját Hadházy Ákos.

Szóvá teszi azt is, hogy nem érti, miért mondják, hogy túl sok a napelem... Furcsának tartja, hogy pont egy éve adta át Palkovics László a kínaiak kaposvári, 220 hektáros napelem parkját.

"Még azzal is dicsekedtek, hogy 30 ezer háztartás energia igényét fedezi majd a 220 hektár termőföldre (nem háztetőre) telepített erőmű. Nem tudom, hogy a nehezen átlátható kínai érdekeltségű céghálózat kapott-e magyar pénzügyi támogatást is, de az biztos, hogy a mostani intézkedés szerint 30 ezer magyar család elől vette el a napelemes áram eladásának a lehetőségét. Most pedig a kínaiak hülyére keresik magukat a sokszorosára emelkedett áramáron" - írja tovább.

Hadházy szerint a kontár tolvajkormány az elmúlt évtizedben alig támogatta a lakossági napelemek telepítését, inkább a hatalmas naperőmű parkok építésére adott EU-s támogatást. Most pedig szépen hirtelen előrehozza azt a szigorítást is, amit az EU direktívák szerint csak jövőre kellett volna megtennie.

A politikus azt üzeni, hogy mindenki nyugodjon meg: az Orbán család Hatvanpusztai luxus birtoka még időben kapott engedélyt a hatalmas napelem parkra, így nekik nem lesz ilyen gondjuk (bár gondolom, nekik akkumulátorra is telik).