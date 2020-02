Hatpárti egyeztetést hív össze a kormány a koronavírus miatt

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szerda délben a kormány a koronavírus kapcsán. A sajtóeseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Láng-Bognár Kinga, az operatív törzs szóvivője és Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere állt mikrofon elé.

Gulyás Gergely, Láng-Bognár Kinga és Kásler Miklós a rendkívüli sajtótájékoztatón. (Forrás: az Index élő Facebook-közvetítése) Gulyás Gergely, Láng-Bognár Kinga és Kásler Miklós a rendkívüli sajtótájékoztatón. (Forrás: az Index élő Facebook-közvetítése)

Mint az elsőként beszélő Gulyás megjegyezte, a mai kormányülésen részletesen foglalkoztak a koronavírus kapcsán kialakult helyzettel. Úgy látták, kicsi az esély arra, hogy Magyarországot elkerüli a vírus, de pillanatnyilag nem tudnak koronavírusos megbetegedésről az országban.

A második magyar is megfertőződött viszont, egy Bécsben élő nő kapta el a betegséget.

Mint ismert, az első koronavírusos magyar a Japán partjainál veszteglő Diamond Princess luxushajó egyik dolgozója.

Gulyás felsorolta a legfontosabb számokat: az új vírus eddig 41 országban jelent meg, világszerte 81 ezer főt fertőzött meg, és 2762-en haltak eddig bele. Európában 12 halottja van a betegségnek, ebből 11 Olaszországban.

A miniszter kiemelte, hogy a vírus kínai gócpontjából, Vuhanból már hazahoztak minden magyart, aki kérte, és karantént biztosítanak a fertőzött területekről hazaérkezőknek.

A koronavírus terjedése miatt felállt az operatív törzs, mely Gulyás ígérete szerint azonnal értesíti majd a sajtót az esetleges magyarországi megbetegedésekről. Gulyás azt is elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a koronavírus-helyzet miatt hatpárti egyeztetést hív össze csütörtökre.

Azt már Láng-Bognár Kinga BM-megbízott mondta el, hogy az operatív törzs már januárban felállt, és el is fogadott egy 28 pontos akciótervet, mely végrehajtása folyamatos. A dokumentum a kormany.hu oldalon megtekinthető. Az operatív törzs szóvivője azt is jelezte, a koronavírussal kapcsolatos érdeklődések fogadására indított zöld számra érkező hívások most már a törzshöz futnak be.

A megelőző intézkedések kapcsán azt mondta, a karantén a Szent László Kórházban működik. Az ország repterein folyamatos az érkező utasok testhőmérsékletének mérése - eddig egy embernél érzékeltek megemelkedő testhőt, de megállapították, hogy ez nem az új vírus miatt van. A határokon is ellenőrzés folyik, melyet nem rendőrök, hanem "szakemberek" látnak el. Itt kérdőívvel mérik fel, hogy a beérkezők korábban jártak-e veszélyeztetett vagy konkrétan gócpont-területeken.

Láng-Bognár elmondta, hogy az operatív törzsnek kedd óta ügyeleti központja is van, mely tegnap 19 óra óta működik, az Országos Rendőr-főkapitőnyság főtisztjének vezetésével. Pénteken indul a koronavirus.hu honlap, ahonnan a betegségről tájékozódni lehet, és aznap külön Facebook-oldalt is indítanak a témában. E-mailben a koronavirus@bm.gov.hu címen kérhető tájékoztatás.