Idén elmaradnak a ballagások, rendőrök vigyáznak a diákokra az érettségin

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A kórházi ágyszámkapacitásról elmondta, hogy a rendszerben 66 ezer ágy van, de nem mind foglalt: az elmúlt évek adatai alapján 65-70 százalékukat használják. Az első lépcsőben 50 százalékos ágyszám-felszabadításhoz tehát mintegy 15 százalékot kell még felszabadítani - jelezte ( ez nem volt egyértelmű Orbán Viktor reggeli nyilatkozatában ). A betegek átkerülhetnek másik intézménybe, állapottól függően, vagy haza is bocsáthatják. Ennek eldöntése kizárólag orvosszakmai kérdés - nyomatékosította az országos tisztifőorvos.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján elsőként Maruzsa Zoltán, az EMMI államtitkára ismertette az idei érettségiről szóló kormányrendelet tartalmát. ( A rendeletről itt számoltunk be részletesen. ) A már ismert, cikkünkben részletezett tényeken túl elhangzott, hogy a végzősöknek idén el kell tekinteniük a ballagástól.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!