Így hat az emberre a COVID-teszt nélkül beadott influenza elleni védőoltás

Alig akad használható információ arról, mi történik, ha egy időben kapjuk el a korona- és az influenzavírust. A lapunk által megkérdezett járványügyi szakértő szerint azért, mert még nincsenek tapasztalatok, hiszen rövid idő telt el az influenza- és a koronavírus közös életéből.

Megkérdeztük Jakab Ferenc virológust is, hogy végeznek-e olyan állatkísérleteket a Pécsi Tudományegyetem Virológia Tanszékén, hogy egyszerre oltják be a két vírussal például az egereket. A szakember lapunknak küldött válaszában azt írta: nem folynak ilyen jellegű kísérletek, ami azért kár, mert legjobban talán így lehetne lemérni vagy megjósolni, mire is számíthatunk a "nagy találkozástól." A szakember ugyanakkor még szeptemberben úgy fogalmazott az ATV-ben, hogy beláthatatlan következményei lehetnek, ha a korona- és az influenzavírus egyszerre fertőz egy legyengült szervezetben.

A Public Health England (PHE) kutatása viszont arról számol be, hogy 2020 január-április (!) között 58 olyan pácienst vizsgáltak, akiket egyszerre fertőzött meg a két vírus.

Meglepetésre a kutatók azt tapasztalták, hogy az influenzás betegek kisebb valószínűséggel kapták el a koronavírust. Viszont a két vírus legtöbbször idősebbeket támadott meg egyszerre, és a vizsgált időszakban több mint 50 százalékuk életét vesztette.

Persze érdemes a helyén kezelni a kutatást, hiszen nagyon kis mintával történt, és a járvány korai szakaszában végezték. Jonathan Van-Tam, Nagy-Britannia tisztifőorvos-helyettese a Guardiannek azt mondta, hogy a mindkét betegséget elszenvedők körében 43 százalék, míg a koronavírusos betegek körében 26,9 százalék volt a halálozási arány. Épp ezért az 55 milliós lélekszámú Nagy-Britanniában minden eddiginél több, 30 millió ingyenes influenzaoltással készültek fel a lakosság oltására.

Hiánycikk az influenza elleni védőoltás

Október 20-tól nálunk is elérhető a nagyságrendekkel kevesebb, 1,3 millió darab, három komponensű influenzaoltás. Állítólag ezen a héten az a 100 ezer darab négykomponensű vakcina is rendelkezésre fog állni, melyet 3 éven aluli gyermekeknek lehet beadni. Tavaly e mennyiség közel fele fogyott el, de a háziorvosok szerint idén két-háromszor nagyobb igény mutatkozik az ingyenessé tett vakcinára.

Sőt, sok helyen már hiánycikk, hiába rendelt még 360 ezer darabot a kormány, annak megérkezése bizonytalan, hiszen az influenzavakcina gyártási ideje fél év.

A Sanofi Magyarország közölte, hogy nem is lát esélyt további szállítmányokra ebben az influenzaszezonban, a Fluart Kft.-t pedig nem nyilatkozik. A g7.hu azt írja, hogy a magyar hivatalokkal ellentétben a polgárokkal egészen sok információt megosztó osztrák egészségügyi minisztérium honlapján elmagyarázzák, hogy nem egyszerű a vakcinarendelés. A 2020-21-es szezonra vonatkozó vakcinarendeléshez 2019 nyarán kellett leadniuk a várható darabszámot, mert az oltások gyártása és logisztikája hosszas, bonyolult folyamat.

Az osztrák tárcánál el is ismerik, hogy Ausztriában a lakosságnak kevesebb mint 10 százaléka szokta oltatni magát, és 2019 nyarán még a most induló szezonra is ennek megfelelően adták le az előzetes megrendelést (náluk nincs hazai gyártás, csak a Sanofitól vásárolnak). Ám a koronavírus-járvány miatt ezt ők is kénytelenek voltak megemelni, és sikerült 60 százalékos többletet rendelniük, így összesen 1,25 millió darab lett az idei kontingens. A kormány szereti Ausztriát követni járványkezelés szempontjából, jó lett volna, ha ebbe a metódusba az is beleesik, hogy előrelátóan szélsebesen többet előrendel.

Mégsem befolyásolja a COVID-19-et?

De még akkor is marad egy fontos kérdés: mi történik, ha tesztelés nélkül oltják az embereket? Hiszen a nagy számok törvénye alapján egészen biztos, hogy jó pár COVID-fertőzöttet olthattak már be influenza vakcinával.

Kicsit megnyugtathatja a kedélyeket az Oxford Akadémia közleménye, nevezetesen az, hogy ugyan az influenza elleni vakcinák különbözőek, de még amelyik teljes vírust tartalmaz, az sem betegíthet meg. Egyébként pedig bármilyen oltás ellenjavallata a lázas megbetegedés, immunhiányos állapot (bár nem mindenkinél jelentkezik lázzal a koronavírus-fertőzés!)

De mindezzel együtt: a zajló járványban a koronavírustól menteseknek, illetve a tüneteket nem mutató, de koronavírussal fertőzött embereknek sem ellenjavallott az influenza elleni oltás beadatása. Az írás szerint tehát egyénre veszélyt nem hordoz, legalábbis mai ismereteink szerint, és az influenza elleni oltás nem befolyásolja negatívan a szezonális koronavírus kockázatát, persze az oltást végző orvos mérlegelhet, hogy beadja-e vagy sem.

Az írás utal egy Spanyolországban, a folyamatban lévő járvány idején zajló kutatásra is, amelyben 4412 laboratóriumi vizsgálattal megerősített COVID-19 beteget figyeltek meg influenzaoltást követően, és azt találták, hogy nem jár magasabb halálozási valószínűséggel, és nincs bizonyíték arra, hogy az influenza elleni oltást rosszabb prognózisokkal társítsák a COVID-19 betegeknél.

Egy brazíliai, több mint 90 ezer embert magába foglaló tanulmány azt rögzíti, hogy a vizsgált populáción belül a halálozási arány csökkenését figyelték meg olyan Covid-19-betegek körében, akik influenzaoltáson estek át. Ezzel együtt óvakodnak kijelenteni, hogy az influenzaoltás védelmet nyújt az új koronavírus ellen, de feltehetően:

a vakcina valamely nem specifikus immunrendszeri kapacitásnöveléssel segíthette a betegség kimenetelét.

A WHO kéthetente frissíti a világ influenza adatait, amely a koronavírus-járvány kellős közepén végre némi jó hírrel szolgál: az influenza aktivitása ugyanis eddig alacsonyabb szinten maradt, mint tavaly ugyanekkor. Csupán a dél-afrikai Maliban és Elefántcsontparton, a délkelet-ázsiai Kambodzsában és Laoszban észleltek némi influenzaaktivitást, ezt leszámítva azonban hihetetlen alacsony szinten vannak az influenza-megbetegedések.

Az elmúlt két hétben a világ 69 országa küldte el jelentéseit a FluNet számára.

81 257 mintából 172 minta lett pozitív, ebből 108 A-típusú (általában ez okozza az influenzás betegségek zömét), 64 db pedig B típusú.

Magyarországon hagyományosan mindig a 40. héttől kezdve kezdi el az influenza figyelőszolgálat regisztrálni az aktuális megbetegedéseket, de érdekes módon még most, a 45. héten sincsenek friss adatok a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Reméljük azért, mert ahogy a világ más országaiban, úgy nálunk is nyugvóponton marad az influenzaszezon a COVID-19 miatti maszkhasználatnak, kézmosásnak és távolságtartásnak köszönhetően. Az NNK honlapján egyébként az influenzaoltásról csak tavalyi tájékoztató szerepel, amely bár nem aktuális, az mégis kiderül, hogy tavaly pont annyi vakcina állt rendelkezésre, mint idén, amikor az egész lakosságnak ingyenes.

