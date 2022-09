Ints le egy magángépet! Már a levegőben is lehet "uberezni"

A Flewber 9000 repülőgéphez és 1900 repülőtérhez kínál hozzáférést utasainak egy Uberhez hasonlító alkalmazást használva. A telekocsi-alkalmazások mára mind a mindennapi életben, mind a turisztikai célú utazásban mindenütt jelen lévő eszközzé váltak, de a repülőgép rendelése kevésbé egyszerű. Ezt felismerve Marc Sellouk előállt a Flewberrel, hogy megvalósítsa a valós idejű magánrepülőgép-foglalásokat.

Megoszthatják a költségeket

A 2018-ban alapított vállalat célja, hogy elérhetőbbé, megfizethetőbbé és hatékonyabbá tegye a privát légi utazást. A Flewber több mint 9000 repülőgéphez fér hozzá – amelyek közül a legnagyobbak 18 utas befogadására alkalmasak – és 1900 repülőtérrel van szerződéses kapcsolatuk, köztük olyan privát leszállópályákhoz, amelyek a legtöbb utas számára többnyire elérhetetlenek.

Már a felhők felett is. Fotó: Depositphotos Már a felhők felett is. Fotó: Depositphotos

Korábban a Flewber csak szűkebb régión belül indított regionális járatokat, de most már az Egyesült Államokban, Mexikóban , Kanadában és a Karib -térségben is közlekedik. A nemrégiben frissített alkalmazással a cég egy "share" opciót is hozzáadott, így a javasolt útvonalat az utas elküldheti barátainak, kollégáinak vagy családtagjainak, és megoszthatja a költségeket. Ráadásul, míg sok repülőgép-társaság megköveteli, hogy az utasok éves tagsággal rendelkezzenek, itt nincs tagsági díj.

Kapcsolódó cikk Háztáji lesz az Aeroflot Orosz gyártású repülőgépekre cseréli le flottáját az Aeroflot.

A speciális kifutópályák megtalálásához a felhasználóknak a repülőtéri kódok segítenek, ez ideális azok számára, akik hajlamosak az utolsó pillanatban foglalni, mert az alkalmazás 24 órán belül garantálja az indulást. Az új szolgáltatás célja, hogy a magánrepülőgép foglalása olyan egyszerű legyen, mint az Uber vagy az Airbnb foglalása.

Máris itt vannak a versenytársak

De nincsenek ezzel egyedül, rögtön akadtak versenytársak is. A Jettly nemrégiben elindított egy új foglalási platformot – mondta Justin Crabbe vezérigazgató. Ez óriási változást hoz a magánrepülőgép charterek csillogó világában. Ezeken a luxus privát gépeken a foglalás néha hosszadalmas, a közvetítők és ügynökök közötti telefonhívások és e-mail-váltások sokszor órákig is eltarthatnak.

"A tipikus magánrepülőgép-bérlési modell olyan volt, legalábbis eddig, mintha a '90-es évekbe repültünk volna vissza, az Airbnb-s és az Uber-es világ előtt" – emelte ki Crabbe a Travel + Leisure-nek adott interjújában .

A mai kor más: a webhely nagyjából ugyanúgy működik, mint a Google Flights, az Expedia vagy a Kayak – bár adódik néhány plusz feladat, amelyek a magánrepülés természetéből adódnak.

A Jettly által szervezett utazások többsége nyaralási célú, bár a céges utazók ismét igénybe veszik a magángépeket, hiszen az üzleti célú turizmus is visszatért, körülbelül fele-fele arányban. A Covid miatt az utóbbi időben inkább a privát célú utazások voltak jellemzők - jegyezte meg Crabbe.

"Hihetetlen, mekkora igény van rá, az utóbbi időben a Jettly körülbelül 15 000 kérelmet kezelt havonta, amibe belejátszik, hogy egyes amerikai és európai reptereken óriási a káosz ,és sokan inkább többet fizetnek azért, hogy ezt elkerüljék."

Amikor minden perc számít

A Jettly-n keresztül lefoglalt átlagos repülőjegy ár 35 000 dollár, az átlagos repülési idő pedig három és négy óra között van. De ha a repülőt nyolc ember bérli, az utazás egy főre jutó költsége megközelíti azt, amit más gépeken az első osztályú szolgáltatásért fizetne. Az igazi előny persze a rugalmasság.

Kapcsolódó cikk Hová tűntek az ukrán repülők? Az immár fél éve tartó orosz agresszió teljesen lenullázta az ukrán polgári repülést. A teherfuvarozás viszont tovább működik - igaz, csak az ország határain kívül.

Tegyük fel, hogy valakinek New Yorkból Miamiba kell gyorsan utaznia. Minimum egy óra mire a repülőtérre ér, majd két órát vár az indulásra – miközben három órás a repülőút. A magángéppel viszont már akkor landol Floridában, mielőtt még a levegőbe került volna a JFK-n.

A magánrepülés számos előnnyel jár, és mind népszerűbb, különösen amióta a reptereken és a fapadosok fedélzetén nagy a zsúfoltság. Sok üzletembernek számít, hogy akár 15 perccel a felszállás előtt odaérhet, elkerülheti a zsúfolt repülőtereket, és közvetlenül az aszfaltról szállhat fel.