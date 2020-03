Kijárási tilalom Győrben - Szaporodnak a házi karanténok

Már nem csak látogatási, hanem kijárási tilalom is van a győri idősotthonokban. Balatonszemesen is az Ausztriából hazaérkező vendégmunkásoktól tartanak.

Magyarországon elsőként talán Győrben rendeltek el kijárási tilalmat, de nem az egész városban, hanem az idősekotthonában. "A győri idősotthonokban a mai naptól (vasárnap) nem csak látogatási, hanem kijárási tilalom is életbe lép, valamint szünetel az idősklubok működése is. Minden lakónak biztosítjuk a bevásárlás és igény szerint a napi étkeztetés lehetőségét is" - közölte közösségi oldalán Dézsi Csaba András polgármester.

A városban ismételten összeült a válságstáb az alpolgármesterek, a jegyző, aljegyző, valamennyi óvoda és bölcsőde, szociális intézmény, a családsegítő központ és a gazdasági működtető központ vezetőinek részvételével. Itt döntöttek a kijárási tilalom mellett. Az Operatív Törzs még március 9-én jelentette be: nem csak a kórházakban, hanem bentlakásos szociális intézményekben, így az idősek otthonában is teljes látogatási tilalom lépett életbe határozatlan ideig Magyarországon. Ez azonban nem jelentett teljes kijárási tilalmat.

Hétfőtől lezárják Ausztriában a határokat, ezért sok magyar vendégmunkás tér haza, ami számos hazai települést érinteni fog, köztük például Balatonszemest is. "Jelezném a lakosság részérre, hogy településünkön több személy került karantén alá. 3 főt érint az elkülönítés. Fontos leírnom, hogy ezen személyek azért vannak elkülönítve, mert olyan régióból érkeztek. Tehát nem biztos, hogy fertőzöttek. Őket folyamatosan a rendőrség ellenőrzi, ahová elkülönítésre kerültek. Természetesen az ingatlanra kikerült a matrica is, amely arról tájékoztat mindenkit, hogy itt járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik és tilos a belépés" - közölte Szomorú Szilárd polgármester. Úgy tudni, hogy három kamionosról van szó.

A polgármester azt kérte a balatonszemesiektől, hogy maradjon otthon mindenki a következő időszakban, ne menjen senki sehova. Figyelmeztetett: amikor valaki hazaérkezik és közös háztartásban lesz a családtagjaival, az hiába van 2 hetet otthon, ha az otthonról kijáró családtagok lefertőzik az egész települést. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége is szükségesnek tartja a lakhely elhagyásának korlátozását, csak rendkívül indokolt esetben, a munkába járásra, bevásárlásra, egészségügyi szolgáltatások igénybevételére és a feltétlenül szükséges ügyintézésre szűkítve azt.