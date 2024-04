Kinek érdemes most belevágnia a lakása felújításába?

A kormány április elején jelentette be az új otthonfelújítási programot, melyre 108 milliárd forintot szán a REPowerEU keretből. A legfontosabb különbség a korábbi, 2021/22-ben futó programhoz képest, hogy kizárólag energetikai hatékonyságjavításra használható fel az épületek bizonyos jól definiált körénél (1990 előtt épült olyan családi házak, amelyek vezetékes gázhálózathoz vannak csatlakoztatva), járásonként eltérő támogatási mértékkel. Szintén új elem, hogy a korábbi támogatási formákkal szemben, ezzel a lehetőséggel a gyermekkel nem rendelkezők is élhetnek. A legutóbbi otthonfelújítási programot 2021-ben és 2022-ben mintegy 300 ezer család több mint 600 milliárd forint összegben vette igénybe.

A program részletei

A program részben támogatás, részben hitel formájában lesz elérhető: a vissza nem térítendő támogatási összeg maximuma függ attól, hogy melyik járásban történik meg a minimum 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező beruházás. A korszerűsítés során egymillió forint önrészt kell biztosítani a maximálisan 7 millió forint beruházási összeg elszámolásához. A támogatás felhasználható szigetelésre, nyílászárók cseréjére, használati melegvíz rendszer és fűtésrendszer korszerűsítésére. A júniustól induló programtól, a kormány várakozása szerint közel 20 ezer családi ház felújítása várható.

A programokra/támogatásokra az MBH Bank szakértői szerint azért is van szükség, mivel a lakásállomány nagyjából 40 százaléka energetikai szempontból a rossz kategóriába tartozik. A lakások 55 százaléka sorolható energetikai szempontból az átlagos osztályba, és csak kevesebb, mint 5 százalék tartozik az ennél kedvezőbb négy kategória valamelyikébe.

A bejelentett támogatás az EU-s célkitűzésekkel is összhangban áll, ami az energiahatékonyság és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célozza meg. Az EU „Renovation Wave” stratégiája alapján 2030-ig meg kívánják növelni az EU épületeinek éves felújítási rátáját.

Az építőipar lendületet kaphat

Az otthonfelújítási program révén az építőipar lendületet kaphat, ami a jelenlegi negatív trendből való kilábaláshoz nagyon szükséges. Az épületek felújításának anyagigénye miatt az alapanyag-gyártók kapacitáskihasználtsága javulhat, illetve az építési vállalkozók megrendelésállománya és munkaerőigénye is növekedésnek indulhat. A pozitív hatást leginkább a kis- és középvállalkozások fogják megérezni, mivel ez a vállalkozói réteg érintett leginkább a program által indukált fejlesztések kivitelezésében.

Az ÉVOSZ kommunikációja alapján az építőanyagból nincs hiány, az igények kielégítésben viszont lehetnek logisztikai nehézségek, ha júniustól nagy roham indulna. A szakemberhiány mint probléma is felléphet. A szakma emellett vár egy addicionális hatást is amiatt, hogy más munkákkal is kiegészül az energetikai felújítás. Az ÉVOSZ szerint egy hagyományos téglaépítésű házon homlokzat- és födémszigeteléssel 30 százalékos, nyílászárócserével együtt akár 50 százalékos fűtés-hűtési energiamegtakarítás is elérhető. A program nem csak az építőiparra lehet pozitív hatással, hanem az egész gazdaságot élénkítheti a befolyó addicionális áfa, szja, a különböző járulékok és a társasági adón keresztül.

Kapcsolódó cikk Ennyi lakást érinthet az otthonfelújítási program, nézze meg, az öné köztük van-e! A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület szerint a bejelentett keretösszeg alacsony.

Az MBH szakértői szerint a program nemcsak az építőiparra lehet pozitív hatással, hanem az egész gazdaságot élénkítheti a befolyó addicionális áfa, szja, illetve a különböző járulékok és a társasági adón keresztül. A program jelentős árfelhajtó hatására nem számítanak a banknál, azonban ez függ a később megjelenő részletszabályoktól is

Lendületet kaphat és könnyebben találhatnak vevőre azok az ingatlanok, amelyek a felújítási programban támogatáshoz jutnak, mivel az utóbbi években kifejezetten csökkent a kereslet a nem kellően energia hatékony ingatlanok iránt. A támogatásban érintett, 7 millió forintból korszerűen felújítható, 1990 előtt épült önálló házak keresettebbek lehetnek a következő időszakban. A program által indukált lakás-áremelkedés mértéke nehezen becsülhető, hiszen a részletszabályok ismerete nélkül nem tudható, hogy az ingatlan értékesíthető-e a hitel futamideje alatt. Ha igen, vagy esetleg a hitel előtörlesztésével az esetleges értékesítési tilalom megszűnne, akkor akár érezhető mértékű is lehet az áremelkedés.