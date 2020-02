Koronavírus: a magyar iskolákban és a cégeknél sem tudják mi a protokoll

Körbejárta a magyar sajtót az a hír, hogy egy iskolás csoportot, akik Olaszországban a fertőzéssel sújtott zónából tértek haza, azonnal karanténba küldtek. A hivatalos álláspont, amelyet számos iskola is képviselt, az volt, hogy amennyiben az Észak-Olaszországban, a hatósági intézkedéssel lezárt településeken tartózkodott a gyermek, akkor 14 napig fokozottan kell figyelni az egészségi állapotát. Ez idő alatt a külföldön járt tanulók ugyanúgy látogatják az oktatási intézményt, mint azok a gyermekek, akik otthon töltötték a szünidőt. A fentieket azzal egészítették ki, hogy amennyiben felmerül a betegség előfordulása, a háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Érdemes óvatosnak lenni, de néhol a pánik irányít! Érdemes óvatosnak lenni, de néhol a pánik irányít!

Úgy tűnik, hogy egyes településeken viszont a részben a média által keltett pánik nagyobb hatással van a döntésekre, mint a hatóságok iránymutatása. Információink szerint az egyik Budapest környéki, agglomerációs településen található iskolák (mind az állami, mind az alapítványi) vezetése "megkérte" azokat a tanulókat, akik a szünetet Olaszországban töltötték, hogy egyelőre ne látogassák az intézményt. Az intézmények a szülőkkel (vagy a tanulókkal) kérésként közölték – hiszen valószínűleg ők is tisztában vannak a hivatalos állásponttal -, ám lapunk úgy értesült, hogy "visszautasíthatatlan volt a kérés".

A pánik persze nem csak az iskolákban jellemző, információink szerint számos nagyvállalat kérte arra az adminisztratív területen dolgozó munkatársait, hogy „home office”-ban dolgozzanak. Tudomásunkra jutottak olyan esetek, ha például valakiről kiderült, az elmúlt napokban Olaszországban járt, vagy olyan emberrel került közvetlen kapcsolatba, aki onnan tért haza, akkor a cége "megkérte", hogy a következő napokban ne tartózkodjon az irodában.

Amennyiben Önnel vagy a környezetében mással ilyen történt, kérjük írja meg nekünk a szerkesztoseg@mfor.hu címre.

Itthon hivatalosan még nincs beteg

Hivatalos tájékoztatót tartott szerda délelőtt a Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a kornavírus miatt nemrég felállított operatív törzs vezetője. Gulyás Gergely elmondta, hogy a mai kormányülésen részletesen foglalkoztak a koronavírus kapcsán kialakult helyzettel. Úgy látták, kicsi az esély arra, hogy Magyarországot elkerüli a vírus, de pillanatnyilag nem tudnak koronavírusos megbetegedésről az országban.

Eddig két magyar állampolgár esetében bizonyosodott be a fertőzés, ám egyikük sem tartózkodik itthon. Az első magyar beteg a Japán partjainál veszteglő Diamond Princess luxushajó egyik dolgozója volt, míg a második egy Bécsben élő nő, aki Olaszországban kaphatta el a betegséget. Az Ausztriában tapasztalható helyzetről szerdán közölt laptársunk a Pritátbankár részletes beszámolót.

A miniszter kiemelte, hogy a vírus kínai gócpontjából, Vuhanból már hazahoztak minden magyart, aki kérte, és karantént biztosítanak a fertőzött területekről hazaérkezőknek.

Az operatív törzs már januárban felállt, és el is fogadott egy 28 pontos akciótervet, mely végrehajtása folyamatos. A dokumentum a kormany.hu oldalon megtekinthető. Az operatív törzs szóvivője azt is jelezte, a koronavírussal kapcsolatos érdeklődések fogadására indított zöld számra érkező hívások most már a törzshöz futnak be. Láng-Bognár Kinga az operatív törzs vezetője azt is elmondta, hogy ország repterein folyamatos az érkező utasok testhőmérsékletének mérése - eddig egy embernél érzékeltek megemelkedő testhőt, de megállapították, hogy ez nem az új vírus miatt van. A határokon is ellenőrzés folyik, melyet nem rendőrök, hanem "szakemberek" látnak el. Itt kérdőívvel mérik fel, hogy a beérkezők korábban jártak-e veszélyeztetett vagy konkrétan gócpont-területeken.

Az új vírus eddig 41 országban jelent meg, világszerte 81 ezer főt fertőzött meg, és 2762-en haltak eddig bele. Európában 12 halottja van a betegségnek, ebből 11 Olaszországban.