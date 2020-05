Kötelező maszkviselés jöhet a repülőkön is

Brian Pierce, a IATA vezető közgazdásza azt mondta, sok jel utal arra, hogy az újraindulás után csökkenni fog az átlagos jegyár. Ezek közé sorolta az alacsony érdeklődést a repülés iránt, az egyre bővülő járatok számát, és az emiatt kialakuló túlkapacitást, valamint a kerozin alacsony árát is. Példaként említette, hogy Kínában a februári mélyponthoz képest közel háromszor annyian foglalnak most repülőjegyet, az átlagos ár pedig 41 százalékkal csökkent.

A részletes szabályozáson már dolgoznak az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) és a repülőtereket képviselő szervekkel, javaslataikkal várhatóan júniusban készülnek el.

Alexandre de Juniac, a háromszáz légitársaságot tömörítő, montreali székhelyű kereskedelmi szervezet elnök-vezérigazgatója szerint a korábbi javaslat, amely a középső székek blokkolását írta volna elő nem fenntartható, mert a légitársaságok nem tudnak nyereségesen üzemelni legfeljebb 66 százalékos töltöttség mellett, és a korlátozás az egészségügyi kockázatokat sem csökkenti. Ehelyett szerinte a maszkviselést, kézfertőtlenítést, a testhőmérséklet mérését kellene bevezetni, mert ezek valóban növelik az utasok biztonságát, és a légitársaságok is rentábilisan tudnának üzemelni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!