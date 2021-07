Legalább 20 százalékkal többe kerül ma egy új balatoni nyaraló, mint tavaly ilyenkor

Az új építésű társasházi lakások ára majdnem a budapestivel azonos ütemben növekedett a Balatonnál. Egyes településeken a 30 százalékot is elérhette a tavalyi nyári árakhoz képest. Tömeges értékesítésről nem beszélhetünk, de a már elkezdett projektek felénél ha lassan is, de halad ez a folyamat. Néhány beruházásnál kisebb csúszások vannak az anyaghiány és a kevés munkaerő miatt.

Balatonfüreden is több apartmanház jelent meg a parthoz nagyon közel (fotó: Mester Nándor) Balatonfüreden is több apartmanház jelent meg a parthoz nagyon közel (fotó: Mester Nándor)

A déli parton tavaly 33 százalékos volt az éves szintű drágulás, ez idén 20-25 százalékosra mérséklődött. Egy új társasházban kinézett 40-50 négyzetméteres apartmant ma már lehetetlen 35-45 millió forint alatt megvásárolni. Siókon, Balatonfüreden és Szántódon nem ritka az egymillió forint feletti négyzetméterár, egyes esetekben az 1,2-1,4 millió forint is lehetséges.

„A Balaton partján idén korán indult a szezon és a kínálat azóta sem tud lépést tartani a kereslettel. Az első negyedév eddig nem tapasztalt árnövekedést hozott magával, mind a használt, mind az újépítésű nyaralóingatlanok esetében, emellett az építőipari nyersanyagok és szakemberek díjai is folyamatosan emelkednek. Feltételezhetően a pandémia hatása, hogy mindenki szeretne kicsit elvonulni, ezért a társas nyaralókhoz képest most népszerűbbek az egyéni nyaralók és nyaraló építésére alkalmas telkek” – mondta lapunknak Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Az alábbi grafikonon jelzett márciusi kínálati árak azóta tovább kúsztek felfelé. Nem egységesen, de átlagosan további súlyos tízezrekkel nőttek négyzetméterenként.

Aki bérelni szeretne most a főszezonban, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, illetve eleve nagyon kicsi a választék, hiszen az apartman lakások és az önálló nyaralók többségét már a tavasz végén lefoglalták. Sok olyan többszintes ház van, ahol a balatoni építkezéseken dolgozó komplett építőipari brigádok laknak hónapokig.

Jelenleg Balatonfüreden egy 30-50 négyzetméteres lakásért 500-600 ezer forintot kell fizetni egy hónapra, de ha csak két hétre bérelnénk ki, akkor sem ússzuk meg 250-300 ezer forint alatt. Kenesén, a városközpontban 250-300 ezer forint egy havi bérlet, de például Zamárdiban a füredihez hasonlóak az árak. Siófokon lenne elvileg a legnagyobb választék, de ott sok az olyan saját tulajdonú apartman, amit a tulajdonosok a piacon kívüli tranzakcióban adnak ki a főszezonban.

Velencén a nadapi út mentén épülő lakóparkban 630-750 ezer forintos négyzetméteráron lehet hozzájutni egy közepes méretű lakáshoz, a drágábbak esetében apró kert is tartozik hozzájuk. Bérbeadási céllal viszont inkább Gárdonyban vagy Kápolnásnyéken érdemes vásárolni, főleg, ha a tóhoz közel szeretnénk maradni. E két településen 620-750 ezer forintot kérnek a két-négyszintes társasházakban kialakított lakások négyzetméteréért. Néhány helyen 1,5-2 millió forint a kocsibeálló. A használt, de jó műszaki állapotú nyaralókat 380-500 ezer forintos négyzetméteráron kínálják. Az ugyanilyen adottságú családi házakat 450-650 ezer forintért lehet megvenni négyzetméterenként.

Második tavunknál később kezdődtek a beruházások és ezek mérete kisebb, mint a balatoniaké. Változatosabb ugyanakkor a termékválaszték: kevés a nagy társasház, viszont sok az ikernyaraló, és a nyaralónak használt önálló családi ház. Egyelőre a 60-as, 70-es években épült, aprócska telkekre felhúzott klasszikus nyaralóktól nem nagyon akarnak szabadulni a tulajdonosok. Többen kivárásra játszanak, ugyanis ez a nyaralótípus ugyan műszakilag elavult, de kitűnő az elhelyezkedésük (a vasút és a tó közötti széles sávban vannak), így felkeltheti az építési vállalkozók figyelmét.

A nyaralók esetében sem a vételár kifizetése jelenti az adásvétel kapcsán felmerülő egyetlen költséget. Az egyszeri kiadások, mint az ingatlanszerzési illeték, ügyvédi díj, földhivatali ügyintézés díja mellett a fenntartás költségeivel is számolni kell, amit érdemes figyelembe venni, akár saját részre, akár befektetési célból vásárol valaki.

A közművek díjait, illetve társasház esetén a közös költséget akkor is fizetni kell, ha senki sem tartózkodik az ingatlanban, ami egy nyaraló esetében az év nagy részére igaz, még akkor is, ha minden hétvégét és a teljes szabadságot is ott tudják tölteni a tulajdonosok. Bérbeadás esetén már jobb a helyzet, de az őszi és téli hónapok ekkor is nagy valószínűséggel csak költséget fognak termelni. Ha kertes házról van szó, akkor meg kell bízni valakit a kert karbantartásával. Bár elenyésző tételnek tűnhet, de a nyaralók esetében a biztosítás feltételei is szigorúbbak egy hagyományos lakásbiztosításhoz viszonyítva.

Érdemes alaposan megvizsgálni a tulajdoni lapon az ingatlan besorolását, mert ha az nem lakóház, hanem nyaraló, hétvégi ház, vagy gazdasági épület, akkor ez egy utólagos bővítés vagy a vásárláshoz szükséges hitelfelvétel esetén is gondot okozhat. A besorolás ugyanis egyaránt meghatározza a beépíthetőség mértékét, és azt, hogy a bankok a vételár mekkora részére hajlandóak hitelt nyújtani.