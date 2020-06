Kásler Miklós fityiszt mutatott a gyógyszerészeknek

Az elnök kifejti, hogy már azt is igen szomorúnak tartotta, hogy tavaly a gyógyszerautomaták telepítésével,valamint a boltokban és a postahivatalokban történő gyógyszerértékesítéssel a gyógyszerészeti szakmát méltánytalanul rangon alulra helyezte, ezért ez a mostani döntés semmiképpen nem segíti elő a szakma megfelelő elismerését.

Sajtóhírek szerint az utolsó pillanatban húzták ki a kifizetési listáról a gyógyszerészeket, többek között arra hivatkozva, hogy a tulajdonosok közel egyharmada külföldi, hogy a gyógyszertárak csak azt tették, amit a járvány nélkül is tettek volna, s hogy magas haszonkulccsal dolgoznak.

A kamara elnöke emlékeztet Kásler gyógyszerészeknek címzett levelére is, amit a járvány elején küldött a szakmának, ahol még az egészségügy szerves részeként tekintett a gyógyszerészekre.

Ebből a hosszú listából annak ellenére maradtak ki a gyógyszerészek, hogy az egészségügyi törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében ők is egészségügyi dolgozók, akik ráadásul egészségügyi intézményben dolgoznak, így joggal várták, hogy a „minden egészségügyi dolgozó” fogalomba ők is beletartoznak.

Kiverte a biztosítékot a gyószerészeknél Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjének döntése. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Kamra elnöke honlapjukon ahelyett, hogy a 48. koronavírus-tájékoztatóját írta volna meg, inkább azt kérdezi: MIÉRT? Miért maradnak ki a gyógyszerészek a kormány által beígért egyszeri havi bruttó 500 ezer forintos juttatásból, miközben sokan közülük védőfelszerelés nélkül, vagy saját készítésű maszkban is tették a dolgukat a járvány alatt?

