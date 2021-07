Már a Debreceni Egyetemnek is van alapítványa, a képviselőjük beült az oltóanyaggyárba

A bírósági nyilvántartás szerint június 30-án emelkedett jogerőre és július 6-án került bejegyzésre a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, vagyis az a testület, amelyik - a legújabb kori gyakorlatnak megfelelően - átveszi a felsőoktatási intézmény vagyonkezelési feladatait, fenntartói jogait. A Debreceni Törvényszék végzése alapján az alapítói joggyakorlás kezdő időpontja augusztus 1, azaz a kuratórium ekkortól "kerül házon belülre".

A Debreceni Egyetem Innovációs Központja Debrecenben 2021. július 12-én. A központ szomszédságában épül majd az oltóanyaggyár. (Fotó: MTI/Vajda János) A Debreceni Egyetem Innovációs Központja Debrecenben 2021. július 12-én. A központ szomszédságában épül majd az oltóanyaggyár. (Fotó: MTI/Vajda János)

Az alapítvány létrehozásáról rendelkező törvényben rendelkeztek az alapítványi vagyonjuttatásról: ezek alapján debreceni, gyulai, hajdúböszörményi, mádi ingatlanokkal gazdálkodhat az alapítvány. Törvényi felhatalmazás szerint akár értékesítheti is azokat, de azzal a megkötéssel, hogy az így befolyó bevételt csak az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célokra költheti. Az említetteken túl Balaton-környéki, illetve az ország más részein található, az egyetem működését szolgáló ingatlanok is az alapítványhoz kerülnek, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. üzletrészének 50 százalékát is ingyen kapja meg a testület a jogszabály szerint.

Kik döntenek az egyetem életéről?

Az alapítvány bejegyzésével az is kiderült, kik vesznek majd részt a kuratórium munkájában. A korábbi sajtóértesüléseknek megfelelően az alábbi személyek:

Kossa György (kuratóriumi elnök)

Szilvássy Zoltán

Szólláth Tibor

Balla György

Győry Kálmán

Szilvássy Zoltán az egyetem rektora, a neve akkor forgott sokat a sajtóban, amikor az egyetem szenátusa díszdoktori címre tartotta érdemesnek Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Kossa Györgyöt az ITK-Holding elnök-vezérigazgatójaként ismerik a térségben. E cég egyik érdekeltsége biztosítja az autóbuszflottát a DKV Debreceni Közlekedési zrt.-vel idén márciusban kötött, 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés keretében.