Már orvosszakmai ügyekbe is beleszólhatnak a kórházparancsnokok

Egy kórházban jelenleg van költségvetési felügyelő, kórházparancsnok, akiknek az aláírásuk nélkül még egy szöget sem verhet be az igazgató – mondta név nélkül egy kórházi vezető a Népszavának , aki szintén azt pedzegeti, hogy ezzel működésképtelenné válhat a betegellátás, hiszen egy kórház napi beszerzéseihez, apróbb-cseprőbb kötelezettségvállalásaihoz szükséges aláírásokkal naponta megtelik egy postakönyv.

a magánszemélyekkel és/vagy egyéni vállalkozókkal kötendő szerződésekre vonatkozó tilalom az orvosszakmai döntés lehetőségét is megadja a kórházparancsnokoknak és az operatív törzsnek annak ellenére, hogy eddig épp az ellenkezőjét hangsúlyozták.

A lap az egészségügy militarizációjára is felhívja a figyelmet:

Az EMMI szerint az intézkedés legfőbb célja a betegellátás biztonságának fenntartása, hogy a mostani járványkészültségben – bár Szlávik János infektológus szerint is épp lecsengőben van a folyamat -, a kórházi rendszert ne terheljék hosszútávú szerződések. Véleményük szerint a napi ellátásban ez nem okoz késedelmet, nem érinti a munkaszerződéses dolgozókat, és egybevág a kormány azon szándékával, hogy megakadályozza a kórházak újbóli eladósodását.

