Máris jön egy könnyítés a bértámogatásnál

Úgy tűnik a kormány is érzékelte, hogy az eredeti elképzelések alapján a bértámogatás csak egy szűk kör számára nyújt segítséget, így egy módosítást máris bejelentettek.

György László közölte, egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése, és bővül a kedvezményezettek köre, a támogatásokért egyszerűen és gyorsan, a https://nfsz.munka.hu/ holnapon elérhető űrlapok kitöltésével lehet jelentkezni. A változások közül kiemelte, hogy a támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz. A vállalkozások ezen felül mindössze 0,1 százalékos kamattal, 9 havi bérre, 2 éves futamidejű, munkahelymegtartó hitelt is kérhetnek. A bértámogatás módosításáról szóló kormányrendelet már hétfőn este megjelenhet - tette hozzá az államtitkár.

Talán ez is hatással lehetett arra, hogy György László szerint egyszerűsödik a támogatás igénylése. Az az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján jelezte, a kamarák, az érdekképviseletek és a kormány egyetért abban, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás kiterjesztése alkalmas a munkahelyek megőrzésére.

Ahogy arról korábban több cikkben is foglalkoztunk , a vállalat egy jelentős része csalódással vette tudomásul a bértámogatási rendszer magyar változatát, mivel a feltételek nagyon szűkre szabták az eséllyel pályázók listáját, miközben egy ilyen jellegű állami segítségre nagyon nagy szüksége volna a hazai vállalatoknak.

