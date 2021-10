Még tovább drágul a benzin, hajszálra az 500 forintos átlagár

Szerdán a benzin és a gázolaj átlagára is tovább emelkedik - tette közzé a holtankoljak.hu. A 95-ös átlagára bruttó 5 forinttal kerül majd többe a hét közepén, a gázolaj esetében az emelkedés mértéke bruttó 7 forint.

Így az átlagárak október 20-án az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 496 forint/liter

Gázolaj: 512 forint/liter

Mindkét új érték ismét soha nem látott magas szint. A hazai üzemanyagárak rekorddöntögetése egy hónapja tart, akkor kerültek ugyanis először a 2012-es csúcsuk fölé.

A drágulás alapvetően a világpiaci kőolajárak emelkedésének tudható be. A hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri Brent típsu hordója ma reggel 85 dollár felett volt, ez 11 dollárral magasabb érték az egy hónappal korábbinál, ami csaknem 15 százalékos drágulásnak felel meg.

Ezt nem tudta tompítani a forint dollárral szembeni mozgása. A zöldhasú egységéért ma reggel 311 forintot kellett fizetni, 11 forinttal többet, mint egy hónappal ezelőtt - ez azt jelenti, hogy a hazai fizetőeszköz közel 4 százalékkal gyengült. Annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank június végétől folyamatosan emeli az alapkamatát, az már 1,65 százalék, szemben a négy hónappal korábbi 0,6-tal.

Kapcsolódó cikk Tovább szigorítottak Matolcsy Györgyék A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal, 1,65 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot.

Szerdától a benzin maximális ára akár 560, míg a gázolajé 570 forint lehet - ennyibe is kerülhetnek az üzemanyagok egyes kutakon. Már ez is az a szint, amit sok autós már nem tud kigazdálkodni, ezért inkább leteszi a járművét. Ráadásul az áremelkedés még korántsem látszik megállni. Legalábbis a Goldman Sachs előrejelzése szerint az utóbbi egy hónap drágulása egyáltalán nem átmeneti, hanem tartósan magas árak jöhetnek a következő években. A Brent olaj ára akár a 90 dolláros szintet is elérheti, amihez már most is nagyon közel van, s 2022-2023-ban akár a 100 dolláros szintet is átlépheti.