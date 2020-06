Megint nagyot drágulnak az üzemanyagok pénteken

Ráadásul a trend várhatóan a jövő héten is folytatódik.

Az áremelés a jövő héten is folytatódik, hiszen 2020. július 1-től változik a 95-ös benzin és gázolaj jövedéki adótartalma. Előbbi adótartalma 5, a gázolaj adótartalma pedig nettó 10 forinttal emelkedik literenként. Így a jövő hét közepén az árak a benzin esetében 6-7 forinttal, a gázolaj ára pedig akár 13 forinttal is emelkedhet.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!