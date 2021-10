344 millióért vette magához az állam az italautomaták felügyeletét

Az MNV Zrt. a magyar állam képviseletében eljárva megvásárolta a Magyar Posta Zrt.-től az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft. 100 százalékos üzletrészét, derül ki az aktuális zárszámadási törvényjavaslatból. A dokumentum szerint az italautomatákat ellenőrző leánycég 344 millió forintért cserélt gazdát.

Az MPF Felügyeleti Szolgáltatót 2019. decemberében hozta létre a posta, és a cég a rá következő év januárjának elején kezdte meg a működését. A társaság első éve összesen 1,3 milliárd forintnyi bevételt hozott - értelemszerűen ez mind belföldön képződött - ám végül 81 milliós mínuszban zártak. Ez annyiból nem meglepő, hogy friss cégeknél a kezdeti időszak még a pénz betolásáról, nem a kivételéről szól, itt önmagában az anyagjellegű ráfordítások elvittek közel 1,3 milliárdot.

Az alapítást követően a Magyar Posta azzal indokolta a döntést, hogy a tevékenységet egy profiltiszta leányvállalatba helyezi át, miután átfogóan elemezte az elmúlt másfél év automatafelügyeleti szolgáltatását. A cél az, hogy racionálisabb, a megbízók igényeinek kiszolgálásához jobban illeszkedő működési struktúra jöjjön létre.

Egyéb céges költései is voltak az államnak tavaly, több társaságot megvettek, többet alapítottak. Ezeket vették még meg, ennyiért:

Nemzeti Bélyegmúzeum Kft., 42 milliárd forint

Thália Színház Nonprofit Kft., 1,18 milliárd forint

Hévíz-Balaton Airport Kft., 114 millió forint

Ezek pedig a cégalapítások, ennyiből:

Nemzeti Légiipari Projekt Kft., 4,39 milliárd forint

Nemzeti Vízművek Zrt., 250 millióból, de tőkét is emeltek benne, 202 millió forint értékben, így összesen tavaly 452,4 milliót költöttek rá

ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt., 400 millió forint

Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft., 103 millió forint

Cégvételezésre, alapításra tehát 2020-ban összesen mintegy 49 milliárd forintot költött az állam.

És min keresett az állam?

A zárszámadás szerint az állami kasszába tavaly 6,5 milliárd forint folyt be társaságokkal kapcsolatos bevételek - cégeladás és osztalékfelvétel - címén, mely 53,2 százalékkal, vagyis 7,4 milliárd forinttal kevesebb, mint a tervezett 13,9 milliárdos összeg. A dokumentum megjegyzi, az elmaradás alapvetően az osztalékbevételek jelentős csökkenésének az eredménye.

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevételek tervezett összege 15 millió forint volt, ehhez képest több mint 3,5 milliárd forint folyt így be az államnak tavaly. Azért szakadt az állam nyakába ez a jelentős bevételtöbblet, mert folytatódott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliójának racionalizálása, vagyis kiárusítása - ezeket a vállalatokat az Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül értékesítették. Emellett menet közben úgy látták a döntéshozók, hogy több társaságban már nem indokolt az állami tulajdon fenntartása - ezeket a cégeket pedig nem az EAR-on keresztül, hanem közvetlen úton adták el - ilyen volt a járműjavító tranzakciója is.

Az MNV a zárszámadás szerint tavaly a következő cégeken adott túl, a következő árakon:

több mint 2,7 milliárd forintért értékesítették a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t

290 millióért az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.-t

175 millióért a Hollóházi Porcelángyár Kft.-t

95 millióért az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-t

91,5 millióért az Agroster Zrt.-t

39,6 millióért az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt.-t

és 53,9 millió forint értékben egyéb részesedéseket is eladott,

így összesen 3 milliárd 510 millió 900 ezer forint folyt be a kasszába.

A Dunakeszi Járműjavítónál itt feltüntetett eladási ár nem a teljes ár: a céget tavaly összesen 12,5 milliárd forintért adta el az állam döntően oroszoknak. Részletezve: a cég 90 százalékos tulajdonrészét és a hozzá tartozó ingatlant a magyar állam, illetve az azt képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a MÁV Zrt. adta el, előbbi 64,9, utóbbi 25,1 százalékos tulajdonnal rendelkezett. Ezeket az üzletrészeket 2,7, illetve egymilliárd forintért adták el. Az ingatlan pedig – amely három részből áll – összesen 8,7 milliárd forintért cserélt gazdát.

Mint ismert, a vásárló fél nem tisztán orosz. Az új tulajdonos, a TMH Hungary Invest Zrt. az orosz TMH (Transmasholding) International AG és a Magyar Vagon Zrt. közös vállalkozása. A Magyar Vagon Zrt. pedig Magyarország volt londoni nagykövete, Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdona. A Transmashholding egyébként azért is emlékezetes, mert hozzájuk tartozik a Metrovagonmas is, amely az M3-as metrókocsik botrányosan sikerült felújítását végezte - és amely most szabotálni látszik az ellene a félresikerült felújítás miatt indított indított kötbérpert, már több mint 8 milliárd forintot nem hajlandóak kifizetni a BKV-nak.

A járműjavító értékesítésének időzítése amúgy furcsa volt, ugyanis a magyar fél épp egy rekordév után vált meg a vállalattól: 2019-ben a nettó árbevételük az egy évvel korábbi 8,3 milliárd forintról 9,4 milliárdra ugrott, a nyereségük pedig 19 millió forintról 339 millióra gyarapodott. Az eladás előtt ebből mintegy 102 millió forint osztalékot még ki is vettek a régi tulajdonosok, vagyis az állam, valamint a 10 százalékot birtokló kistulajdonosok, írtuk meg tavaly.

Egy nagy nulla a Moltól

A zárszámadás azt is megmutatja, hogy a tavalyi évben mennyi pénzt tervezett kivenni az állam osztalékként az egyes cégeiből, és azt is, hogy ehhez képest végül mennyit sikerült. A legnagyobb tervei a Mollal voltak az MNV-nek, az olajipari cégből 10,5 milliárd forintot akartak kivenni, de ebből végül kereken nulla forintos kifizetés lett.

A Richter Nyrt.-ből sem annyit vettek ki, mint elsőre szerettek volna, itt 2,4 milliárd forint volt a terv, végül 642 millióval kevesebbet, közel 1,8 milliárd volt a végső összeg.

A Tiszavíz Vízerőmű Kft. esetében 778,8 milliót szerettek volna osztalékként kivenni, ez sikerült is.

A Rába Járműipari Holding Nyrt.-nél pedig fordított volt a helyzet, ezt a céget tavaly békén akarták hagyni, aztán végül mégiscsak kivettek belőle 202,1 milliót.

Egyéb osztalékbevételnek 140 millió forintot terveztek, ezt is sikerült túlütni, 229,7 millió lett a végső érték ezen a soron.

Vagyis az eredetileg tervezett 13,9 milliárd forint osztalékfizetés helyett a pandémia évében ennél 10 milliárd 897 millió 500 ezer forinttal kevesebbet, összesen alig több mint 3 milliárd forintot vett ki az állam a cégeiből.

MCC, vírus

Arra is ott van a válasz a törvénytervezetben, hogy a fentiek miért úgy alakultak, ahogy. A molos osztalék azért maradt ki teljes egészében, mert a vállalat közgyűlése a koronavírus-járványra tekintettel inkább úgy döntött, hogy minden elérhető pénzt benthagy a cégben.

Aztán, mint emlékezetes, a magát elit tehetséggondozó és vezetőképző oktatási intézményként definiáló Mathias Corvinus Collegium és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tavaly nyáron ingyen megkapta a Mol és a Richter jegyzett tőkéje 10-10 százalékának megfelelő állami részvénycsomagot, ezzel mindkét vállalat esetében a 2019. év utáni osztalékra is már az új tulajdonos vált jogosulttá.

A Richter az államnak utalta át a 2019-es teljes osztalékot, ezért az MCC-nek átadott részvénycsomagra jutó osztaléknak megfelelő összeget az MNV átadta az MCC-s alapítványnak.

A Rábánál, bár az MNV az állami tulajdonú részesedés után járó osztalékbevétellel nem tervezett, a társaság közgyűlése az osztalékfizetés mellett tette le a garast.

Az egyéb osztalékbevételek közül a zárszámadás kiemeli a MAVIR Zrt.-t, ahonnan 219 millió forint folyt be, és az Agrostert, ahonnan 5 millió (aztán még el is adták a céget, mint fentebb említettük). És még van egy 5,7 millió forintos összeg, mely az öröklés útján az MNV-hez került részesedések után befolyt, előző évek után járó osztalékbevétel.