Módosította idei finanszírozási tervét az ÁKK

Mindezeket figyelembe véve a 2020. évi finanszírozási terv még így is lényegesen alacsonyabb bruttó finanszírozási igénnyel és bruttó kibocsátással számol, mint ami 2019-ben megvalósult. Az ÁKK március végéig már kibocsátotta a tervezett piaci államkötvény mennyiség 24 százalékát, és teljesítette a tervezett lakossági állampapír értékesítés 39 százalékát a módosított terv szerint.

Továbbra is tervben van Zöld Kötvények kibocsátása, euróba, japán jenben, és amennyiben erre lehetőség adódik kínai jüanban. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az ÁKK folytatni fogja a forint és devizaadósság lejárati szerkezetének aktív kezelését csere és visszavásárlási aukciók és másodpiaci vásárlások lebonyolításával.

