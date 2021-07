Most még csak a kutaknál érezzük, de óriási problémákkal járhat a dráguló olaj

Az elmúlt hónapokban a Magyar Nemzeti Bank által tolerált sávból kiszúrt az infláció, hiszen mind áprilisban, mind májusban 5 százalék feletti értéket láthattunk éves bázison. Bár a legutóbbi Inflációs jelentésben az MNB szakértői azt írták, hogy a jegybankot ez nem lepte meg, mégis lépéskényszerbe kerültek, és a múlt héten ennek megfelelően – tíz év után – 30 bázispontos kamatemelésről döntött a Monetáris Tanács.

Benzin és dohány a "kétfejű szörny"

Az inflációs folyamatok kapcsán egyébként a jegybank szakértői egyértelműen az üzemanyagokat és a dohánytermékeket jelölték ki főbűnösnek. Mint írták, a hazai fogyasztóiár-index 2021 második negyedévében - elsősorban az üzemanyagokhoz kapcsolódó - bázishatások, a dohánytermékek jövedéki adójának emelése és a gazdaság újraindítása következtében átmenetileg 5 százalék körül alakul.

Ugyanakkor azt is jelezték, hogy a helyzet ennél összetettebb, és a gazdaság újboli dinamizálása akár a szolgáltatások, akár a munkaerőpiac irányából komoly kockázatokat rejt. Erről a már idézett anyagban ez jelent meg:

"a májusi infláció szerkezete megerősíti az újranyitáshoz kapcsolódó felfelé mutató inflációs kockázatok megjelenését."

A jegybank elemzése szerint a kereslet gyors helyreállása lehetőséget ad az év eleje óta megemelkedett alapanyag-költségek fogyasztói árakban történő érvényesítésére. Április óta a piaci szolgáltatások és az iparcikkek áremelkedése gyorsult, miközben az inflációs alapfolyamat-mutatók is emelkedtek.

Megbomlott a gazdaságpolitikai harmónia is

Ahogy az látszik, az infláció kapcsán most sokkal nehezebb előrejelzést adni, mint a korábbi időszakban, ráadásul maga az MNB is azt jelzi, hogy most a szokásosnál több a felfele mutató kockázati elem. Bonyolítja a történetet, hogy hosszú idő után megbomlani látszik a kormány és a jegybank kéz a kézben járó gazdaságösztönző tevékenysége is.