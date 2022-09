Nagy fejlesztések lesznek a Mecsek oldalán

Európai uniós forrásokból tervezett mecsekoldali fejlesztések kapcsán indít online társadalmi egyeztetést a pécsi önkormányzat - jelentette be a baranyai megyeszékhely polgármestere kedden.

Kevés lesz az uniós forrás, máshonnan is kell majd pénz. Fotó: depositphotos Kevés lesz az uniós forrás, máshonnan is kell majd pénz. Fotó: depositphotos

Péterffy Attila (Pécs Jövője) a pécsi városházán rendezett sajtótájékoztatón közölte: a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusban az önkormányzat kiemelten szeretné kezelni a mecsekoldali fejlesztéseket, ezzel kapcsolatban pedig a helyhatóság EU-s finanszírozású beruházásait koordináló Pécsi Városfejlesztési Nzrt. (PVF) már meg is határozta a főbb irányokat.

Beszámolt arról, hogy az "Aktív Pécs - Megújuló Mecsekoldal" elnevezésű folyamat keretében az előzetes elképzelések szerint tíz akcióterületen hajtanának végre - mai áron 18-20 milliárd forintos összértékűre becsült - beruházásokat. A konkrét tervezés, illetve a meglévő tervek elmélyítése előtt azonban szeretnék megtudni a városban élők, dolgozók, tanulók, a településhez kötődők véleményét is.

Az online kérdőíveken megmutatkozó vélemények alapján születnek majd meg a konkrét döntések - jelezte -, azaz akár új fejlesztési projektek is bekerülhetnek a tervek közé és előzetesen elképzelt fejlesztéseket is törölhetnek a programból, ha a többség úgy határoz a társadalmi egyeztetésen.

Csúcs Zoltán, a PVF vezérigazgatója közölte: a város a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretéből várhatóan 23,5 milliárd forintból gazdálkodhat négy területen. Ebből az egyik fedi le a majdani mecsekoldali fejlesztéseket 14,5 milliárd forint értékben. Az előzetesen meghatározott tíz fejlesztési akcióterületen megvalósuló projektek megvalósítása mai áron 18-20 milliárd forintba kerülne, így várhatón szükség lesz a súlyozásra, illetve egyéb források felkutatására is.

Az elképzelések között szerepel a Mecsekoldalban fekvő állatkert és a már elbontott egykori vidámpark között futó kisvasút bővítése és villamosítása, a Mandulás park és játszótér, valamint az azzal szomszédos, már lebontott kemping területének fejlesztése, a tévétorony környezetének további megújítása.

A kérdőíven válaszolók - egyebek mellett - véleményt mondhatnak a volt vidámpark területének jövőjéről, a népszerű kilátóhelyként is funkcionáló Niké-szobor környékének rendezéséről, egy mecseki libegő megépítéséről, az erdei kerékpáros közlekedés fejlesztési irányairól is. A 15-20 perc alatt kitölthető kérdőívet már el lehet érni a megujulomecsekoldal.hu oldalon. A válaszokat október 31-éig várják az érdeklődőktől, akik között nyereményeket is kisorsolnak - hangzott el a sajtótájékoztatón.

(MTI)