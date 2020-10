Nagyot kaszálhatnak ezek a cégek, ha meglesz a vakcina

Gyorsul a verseny a koronavírus elleni vakcina kifejlesztéséért, több próbálkozás már az utolsó teszt szakaszban van. A gyógyszercégeket kiszolgáló háttér ágazatok közül talán a logisztikai és ipari ingatlanpiaci szektor nyerhet a legtöbbet, ugyanis amint meglesz egy-egy gyártó vakcinája, meg kell oldani a teljes logisztikai lánc felpörgetését, illetve eleve rendelkezni kell kapacitásokkal a lokális elosztóközpontokban. S mivel ezt az ingatlanfejlesztők is és befektetők is tudják, már tavaly év vége óta nagy sebességen pörgetik saját szektorukat.

A gyógyszergyártás is felpörgeti a logisztikai keresletet (forrás:pixabay.com) A gyógyszergyártás is felpörgeti a logisztikai keresletet (forrás:pixabay.com)

Ennek hátteréről, a szektor fejlődésének fontos állomásairól és trendjeiről több globális ingatlan tanácsadó is rendszeresen beszámol, legutóbb a Colliers International tette meg ezt, különös tekintettel a közép-és kelet-európai térségre.

A 17 térségbeli ország logisztikai piacait elemezve megállapították, hogy a gyógyszeriparban, a logisztikai szolgáltatói ágazatban, valamint az e-kereskedelemben tevékenykedő cégek kifejezetten derűs jövő elé néznek. Amint a koronavírus elleni vakcinát kifejlesztik az egészségügyi szakemberek, akkor példátlan mennyiségű gyártási, tárolási és szállítási kapacitásra lesz szükség térségünkben is, s az így keletkező üzletekből az ingatlanos cégek is súlyos milliárdokat zsebelhetnek be.

A legnagyobb magyarországi logisztikai fejlesztőnek számító Prologis október végén kiadott összegzésében úgy látja: amint gyengülni kezdett a koronavírus-járvány hatása a logisztikai ingatlanokra, Európa-szerte stabilizálódtak a piacok, erős a befektetői kereslet az ágazatban, ami hozamesést eredményez. A legtöbb európai országban a spekulatív fejlesztések alacsony szintjének köszönhetően fennmaradtak a kínálati korlátok. A bérleti díjak a rendelkezésre álló építési területek szűkössége miatt is növekedhetnek.

A Colliers utal rá, hogy az e-kereskedelmi és a logisztikai szolgáltató szektor az utóbbi évtizedben komoly növekedést ért el a régióban. A logisztikai szektorban megtalálhatók a legnagyobb nevek, pl. a DHL, a UPS, a FedEx is. Az online rendelhető termékek – köztük zöldségek, hobbikhoz kapcsolódó termékek, kertészeti termékek, sporteszközök, valamint elektronikai eszközök és online szórakoztatás termékei – népszerűsége megnövekedő keresletet von majd maga után az ipari és logisztikai ingatlanok piacán az elkövetkező években.

A jelentés rávilágít, hogy a szektor legnagyobb kihívásai közé tartozik a megfelelő helyszínen lévő telkekhez és ingatlanokhoz való hozzáférhetőség, amely megfelel mind a fejlesztők, mind a végfelhasználók igényeinek. Továbbá még fontos szerepe van a terület kiválasztásakor a közművek elérhetőségének és megbízhatóságának, illetve a közlekedési infrastruktúrához való kapcsolat, valamint a munkaerő rendelkezésre állása és szakképzettsége, valamint a befektetési ösztönzők elérhetősége.

A szakképzett munkaerő felértékelődik (forrás:prologis.com) A szakképzett munkaerő felértékelődik (forrás:prologis.com)

A CEE-régió ipari és logisztikai piacának 17 országa a fejlettségük különböző szintjén állnak mind méret, mind a fejlődési ütemüket illetően. A régió 17 országában a teljes állomány meghaladja az 50 millió négyzetmétert. Ebből a kínálatból a jelenleg elérhető üres terület alacsonynak tekinthető, hiszen a legtöbb közép-európai ipari és logisztikai piac 5 százalék alatti kihasználatlansági rátát regisztrált.

Magyarországon alig éri el a három százalékot az üresen álló területek aránya, s ez arra enged következtetni, hogy további fejlesztések indulhatnak a következő hónapokban. Az elmúlt 15-20 évben hasonló helyzetben mindig ez történt, ráadásul most a járvány újabb lökést adott a gyorsan változtatható kínálati oldalnak. Nem véletlen, hogy egyre több magyar ingatlanos nagyvállalat akar részesedni a tortából, erről ebben a minapi cikkben írtunk részletesen. Az építőipari kivitelezők is profitálnak a megnövekedett keresletből. A legnagyobb vállalatok szinte kivétel nélkül részt vesznek valamilyen logisztikai projektben.

“ A járványhelyzet során, valamint várakozásaink szerint a jövőben, változás következhet be a kereslet volumenében és a szektorok sorrendében az e-kereskedelem, adatközpontok, valamint a különleges tárolást igénylő termékek bővülése miatt, melyek következtében megnövekedett igényekkel kell majd számolni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a CEE régió vonzó marad a gyártócégek számára az autóipartól kezdve a légiközlekedési alkatrészeken keresztül, valamint beleértve a fém és műanyagmegmunkálást, az elektronikai, háztartási, gyógyszeripari és egészségügyi eszközöket is”.– mondta Kevin Turpin, a Colliers International regionális piackutatási igazgatója.

Miközben arra számítanak, hogy az e-kereskedelem még gyorsabb ütemben fog növekedni és ösztönzőleg hat a logisztikai keresletre ezekben a kihívásokkal teli időkben, hosszú távon növekvő keresletet várnak a gyártó cégek részéről is, amelyek az ellátási lánc bizonyos elemeit közelebb hozzák Európához a kockázatok csökkentése érdekében. Ez hosszú távon azt jelenheti, hogy nagyobb készleteket tárolhatnak vagy gyárthatnak közelebb a végfelhasználóhoz, s ez további keresletnövekedésben csapódhat le a környező országokban.

A CEE-17 régióban a bérleti díjak stabilnak mondhatók, illetve azokban a kiemelt lokációkban még emelkedés is megfigyelhető volt, ahol korlátozott volt a rendelkezésre álló terület. Ezen tendencia folytatására számítanak, mivel a kereslet továbbra is magas, valamint az építési költségek az elmúlt években emelkedtek. A jellemző havi, négyzetméterenkénti bérleti díjak a régióban 2,9 és 5,5 euro között mozognak, bár a fejlődés kezdeti szakaszában lévő piacokon ez elérheti a 7 eurót is.

A jellemző telekárak a régióban 10 és 80 euro között mozognak négyzetméterenként , de a keresett területeken található szűkös kínálat miatt - főleg a nagyvárosok vagy forgalmas közlekedési/gazdasági csomópontok környezetében - a telekár akár a 120 és 150 euro közötti sávba emelkedhet.

Az átlagos kivitelezési költség egy “sztenderd” raktárépületre vonatkozóan a régióban 300 és 600 euro köüzött van négyzetméterenként, az úgynevezett „soft” költségek (tervezési, finanszírozási, jogi költségek) nélkül. Bizonyos piacokon magasabb építési költség is megfigyelhető, de a megnövekedett munkadíj és anyagköltség összességében akár 25 százalékkal is megnövelheti az építési költségeket - fűzte hozzá az ingatlan tanácsadó vállalat.