Napi 100 fölött a vírushalottak száma Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában napok óta kicsivel száz fölött van a koronavírus járványban elhunytak száma, az új fertőzötteké pedig 33-36 ezer között ingadozik. A Skynews hírtelevízió pénteki híre szerint kiderült, melyik a három leginkább fertőzött körzet: Észak-Nyugat Anglia, Yorkshire és Humber körzete.

A Skynews azt is közölte pénteken kora délután, hogy növekedett az egy ember által megfertőzöttekre vonatkozó arányszám. Az előző közlés szerint ez a bizonyos R mutató 0,8 és 1 egész között volt, mostanra ez felment 0,9-1,2 közé. Vagyis 10 ember valószínűleg 9-12 másikat fog megfertőzni a következő időszakban.

Chris Whitty országos tisztifőorvos szerint aggodalomra ad okot a delta variáns gyors terjedése. Úgy vélte, hogy a kórházakban fekvő beoltatlanok állapota elég súlyos, ők most veszélyben vannak. Közben egymás után derülnek ki a Premier League klubjaiban játszókról, hogy nincsenek beoltva. Pénteken a Newcastle edzője, Steve Bruce ismerte el, hogy több játékosa sem védett. Bosszankodva mondta egy pénteken megjelent interjúban, hogy Angliában a kórházban kezeltek negyede 30 év alatti és egyszerűen azért kerültek oda, mert nem vették fel az oltást, ami elfogadhatatlan.

A briteknél sokkal súlyosabb helyzetben vannak azonban a szerbek. Déli szomszédunknál a mostani másfélezer helyett a jövő héten a várakozások szerint már háromezerre emelkedik a napi új koronavírus-fertőzöttek száma. Ezt Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerbiai irodájának vezetője pénteken a szerbiai közszolgálati televízióban.

Mint mondta, ennek egyik oka az alacsony átoltottság, a másik pedig, hogy most már a nyugat-balkáni országban is a koronavírus delta variánsa dominál, az pedig sokkal gyorsabban terjed.A műsorban elhangzott, hogy a legtöbb új fertőzöttet a nem beoltottak között regisztrálják, akik külföldi nyaralásukból tértek haza.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 1656-tal 737 969-cel, Koszovóban 2236-tal 122 772-re, Észak-Macedóniában 1158-cal 165 716-ra, Montenegróban 532-vel 108 108-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 377-tel 208 812-re növekedett.A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában öttel 188-ra, Koszovóban nyolccal 2301-re, Észak-Macedóniában 19-cel 5607-re, Montenegróban öttel 1662-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hárommal 9755-re növekedett.

Horvátországban bár csaknem két hónapos késéssel, de sikerült beoltani a felnőtt lakosság felét a koronavírus ellen - közölte a horvát sajtó pénteken.Zágráb korábban azt tervezte, hogy június végéig a lakosság fele már felveszi valamelyik vakcina legalább első adagját, de az oltakozási hajlandóság elkezdett jelentősen csökkeni. Horvátország jóval elmarad az európai átlagtól, csak Bulgáriában, Romániában és Lettországban oltottak be kevesebb embert a koronavírus ellen. A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 691 778-an kaptak védőoltást - a jogosultak 41,6, a felnőtt lakosság 50,1 százaléka -, közülük 1 571 296-an már a második adagot is felvették.

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter szerint az oltatlanok járványa zajlik jelenleg az országban, ezt mutatja az újonnan fertőzöttek, a kórházban kezelt betegek és az elhunytak összetétele. Június vége óta a fertőzöttek 85 százaléka, a kórházban kezelt betegek 87 százaléka, míg a koronavírus-járvány következtében elhunytak nyolcvan százaléka nem volt beoltva - magyarázta.

Az elmúlt 24 órában 468 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 368 ezret. A Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon egy beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8295-re emelkedett. Kórházban 251 beteget ápolnak, közülük 26-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint a horvát tengermellék továbbra is kockázatos, narancssárga besorolás alá esik, de a növekvő esetszámok miatt a jövő héttől várhatóan Zágrábbal együtt átkerül a piros jelzésű, azaz a súlyosan fertőzött régiók listájára. Ez rossz hír az idegenforgalomból élőknek. Sajtóhírek szerint a turisták már elkezdték lemondani szeptemberi előfoglalásaikat.

A szomszédos Szlovéniában péntekre 333 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon senki sem halt meg. A koronavírusos betegek közül 54-an vannak kórházban, 12-en közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 968 269-en kaptak védőoltást, közülük 867 369-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 46, illetve 41 százaléka. A felnőtt lakosság felét már július közepére sikerült beoltani Szlovéniában.

Augusztus végéig 2,2 millió, szeptemberben pedig legalább 6,5 millió dózis, koronavírus elleni oltóanyag érkezik Ukrajnába - közölte pénteki sajtótájékoztatóján Viktor Ljasko egészségügyi miniszter. A tárcavezető szavai szerint eddig már több mint 15 millió dózis vakcinát szállítottak be az országba, és jelenleg az oltópontokon több mint 7 millió adag áll rendelkezésre.

"Ma az ukránok számára négyféle érhető el, mind olyan, amelyet jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A legjobb oltóanyag az, amelyik a legközelebb van hozzánk, a legjobb még ma felvenni" - válaszolta arra a kérdésre, szerinte melyik a legjobb oltóanyag. Ukrajna eddig AstraZeneca, Pfizer, Moderna és a Sinovac kínai vállalat által gyártott Coronavac oltóanyagokból szerzett be.

A miniszter rámutatott arra, hogy a WHO egyelőre nem javasolja harmadik dózis felvételét. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy az elsők között beoltottaknak az országban hamarosan lejár a védettségi igazolásuk 180 napos érvényessége. Hozzátette: Kijev hamarosan választ kap arra, hogy a védettségi igazolások érvényességét meghosszabbítják-e 12 hónapra, és erről rögtön tájékoztatják a közvéleményt.

Az egészségügyi tárca újabb kampányt indított az oltakozási kedv növelésére - számolt be pénteken az UNIAN. Az javasolja a vállalatoknak, ragasszanak ki matricát, amelyen jelzik, hogy alkalmazottaik be vannak oltva koronavírus ellen. A matrica - amelynek szövege: "Be vagyunk oltva Covid-19 ellen. Nálunk biztonságos. Oltasd be magad te is!" - letölthető és kinyomtatható a tárca honlapjáról.