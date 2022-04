Navracsics Tibor neve is előkerült az új Orbán-kormány apropóján

Navracsics Tibor egy vadonatúj tárcát kaphat, ő lehet az uniós miniszter.

A mai Kormányinfón Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter az erről szóló hírekkel kapcsolatban kijelentette: nagyon örül, ha Navracsics Tibor újra csatlakozik a kormányhoz. Mint mondta, nehéz választókerületben aratott nagy győzelmet.

Navracsicsot a 2010-es hatalomátvétel után nevezték ki közigazgatási és igazságügyi miniszterré. A poszt mellé a miniszterelnök-helyettesi rangot is megkapta, a következő, 2014-es választás után azonban csak rövid ideig maradt a kabinetben. A kancelláriát Lázár János vette át, Navracsics pedig három hónapos külügyminiszterkedés után Brüsszelben lett az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.

Vadonatúj tárca minisztereként térhet vissza. Fotó: europa.eu

Esély van tehát arra is, hogy Navracsics és Lázár egyszerre reaktiválódhatnak a kormány tagjaiként - tudta meg a 24.hu.

A lap úgy tudja, Navracsics Tibor vezetésével olyan uniós fejlesztési tárca jöhet létre, amely egybefoghatja a források elosztásának és felhasználásának felügyeletét. Ez azt jelentené, hogy az uniós tapasztalatokkal rendelkező politikus vezette új minisztériumhoz kerülhetne a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely (korábban pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszter) által felügyelt uniós terület, valamint a Belügyminisztériumtól az önkormányzatok felügyelete is.

Navracsics Tibor tavaly tavasszal még arról nyilatkozott, hogy Brüsszelből hazatérve úgy érezte, már nem tartozik a Fidesz fő sodrához, sőt azt is mondta, ha most kellene döntenie, nem tudja, belépne-e egyáltalán a pártba.

Tény azonban, hogy visszatérése után sem maradt megbízások nélkül. Ő lett a Veszprém 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra való felkészülését felügyelő kormánybiztos, majd az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztését is rábízták szintén kormánybiztosként. Tavaly márciusban pedig megkapta a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöki posztját is. Ezek után elvállalta, hogy elindul a Veszprém megyei 3-as választókerületben a képviselői mandátumért, amit több mint 51 százalékos eredménnyel meg is nyert.