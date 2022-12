Nyugdíj, benzin, halálhír – 2022 top 10 cikke

1. Az idei év legolvasottabb cikke az mfor.hu-n Claessens Peter, az egyik leggazdagabb magyar halálhíre volt. Mint Székely Sarolta írásából kiderül, az üzletember önkezével vetett véget életének. Az agráriumban tevékenykedő vállalkozó és testvérei a 32,4 milliárdos vagyonukkal az 55. leggazdagabbnak számítottak Magyarországon.



Kapcsolódó cikk Elhunyt az egyik leggazdagabb magyar (Frissítve) Claessens Peter idén lett volna 48 éves.

2. Toplistánk második helyére egy júniusi nyugdíjas cikk futott be. Székely Sarolta a jegybank legfrissebb inflációs előrejelzését elemezte, amely egy jó és egy rossz hírt is tartogatott a nyugdíjasok számára. A dokumentum szerint a vártnál nagyobb gazdasági növekedés miatt ősszel ugyan ismét prémiumot kaphatnak a nyugdíjasok, a tartósan magas infláció miatt ugyanakkor a nyugdíjkorrekció nem sokat ér.



Kapcsolódó cikk Matolcsy Györgyék hoztak egy jó és egy rossz hírt is a nyugdíjasoknak A jegybank legfrissebb inflációs előrejelzése nem sok jót tartogatott különösképpen a társadalom legidősebbjei számára.

3. A dobogó harmadik fokára szintén egy nyugdíj témájú írás állhat fel, amelyben Székely Sarolta szintén a várható nyugdíjkifizetéseket vette számba. A konklúzió: újabb kompenzációra van szükség az elszabadult infláció miatt.



Kapcsolódó cikk Két sebtapaszt is kaphatnak a nyugdíjasok az Orbán-kormánytól novemberben A nyugdíjkiegészítés mellé nyugdíjprémium is érkezhet.

4. Éppen csak lemaradt a dobogóról egy külpolitikai vonatkozású hír, amely egy márciusi – tehát közvetlenül az orosz-ukrán háború kitörése után hozott – kormányhatározaton alapult. Ebből kiderül, hogy a NATO már az ország bármely területén végezhet csapatmozgásokat, hadgyakorlatot, kiképzéseket bonyolíthat le, valamint fegyveres erőket is telepíthet. Egy korábbi kormányhatározatban még szerepelt a Dunántúl, mint „kikötés”.



Kapcsolódó cikk Csendben meggondolta magát az Orbán-kormány: bárhova fegyveres erőket telepíthet a NATO Eddig csak a Dunántúl területére szólt az engedély.

5. Slágertéma volt az idei évben a benzinárstop is, ezért egy ilyen témájú hír is felkerült a top 10-es listánkra. Ez jelentős drágulásról számolt be, amely akkor még csak a nem magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autókat érintette.



Kapcsolódó cikk Soha nem látott fejlemény a hazai benzinkutakon! A dízel ugyanis szerdától már közel 20 százalékkal kerül többe a nem magyar forgalmi engedéllyel rendelkező magánszemélyeknek és a cégeknek, mint a benzin.

6. Nyugdíj, nyugdíj és nyugdíj. Az alábbi hírben Farkas András szakértő helyzetértékelését mutattuk be, aki a magyar nyugdíjrendszer legsúlyosabb problémáit elemezte.



Kapcsolódó cikk Eltűnhet a 13. havi nyugdíj és az emelés is Ha nem talál hozzájuk forrást a régi-új kormány.

7. A hetedik legolvasottabb cikkünk idén egy friss, karácsony előtti keltezésű hír volt: ebből kiderült, hogy a kormány a turisztikai szálláshelyek, vendéglátóhelyek, turisztikai attrakciók részére összesen 150 milliárd forint többletforrást szavazott meg, de még a kis hentesüzleteknek is juttatott 4,5 milliárd forintot.



Kapcsolódó cikk Itt az előkarácsony: egy nagy zsák pénzt osztott szét az éjjel a kormány Jutott az éttermeknek és a hentesboltoknak is.

8. Szintén slágertéma volt idén a forintárfolyam zuhanása. Fizetőeszközünk soha nem látott mélypontokat ért el 2022-ben, s bár karácsonyra a 400-as szintig visszaerősödött az euróval szemben, még így is jócskán elmarad a tavaly év végi, 370 körüli szintektől. Ez például azoknak fájt nagyon, akik külföldre utaztak.



Kapcsolódó cikk Örülhetnek, akiknek most kell eurót venniük A hazai fizetőeszköz ugyanis ha nem is erősödött, de legalább nem is gyengült, gyakorlatilag ott folytatta, ahol a múlt héten abbahagyta.

9. A nyugdíj, a benzin és a forint mellett toptémának bizonyult a rezsicsökkentés egy részének megszüntetése és az energiaárak alakulása is. Az alábbi hírből megtudhattuk, hogy a családi fogyasztói közösségek továbbra is kedvezményeket kaphatnak a gázfogyasztásban.



Kapcsolódó cikk Mentőövet dob a kormány az együtt lakó többgenerációs családoknak Rendeltetési egységek szerint jár majd a rezsicsökkentett árú gáz- és villanyfogyasztás.

10. A terebélyesedő energiaválság miatt a „Mivel fogunk fűteni az idei télen?” kérdés is egyre többször vetődött fel a médiában. Kormos Olga augusztusi cikkében annak nézett utána, hogy mérlegelnek-e alternatív fűtési lehetőségeket az oktatási intézmények.