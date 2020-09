Októbertől hazaküldik a gyereket az iskolából, ha 37,8 foknál magasabb a testhőmérséklete

Az operatív törzs mai tájékoztatóján először Kiss Róbert rendőr alezredes, a törzs ügyeleti központjának munkatársa számolt be a járványügyi korlátozásokkal összefüggő rendőri intézkedésekről. A múlt héten bevezetett előírások megszegése miatt 142 alkalommal kezdeményeztek rendőri intézkedést: 41 esetben azért, mert a tömegközlekedési eszközön nem, vagy nem megfelelően viselték az utasok a maszkot, egyéb helyeken pedig 101 rendőri intézkedés történt.

Beszámolt arról is, hogy a mai napig elrendelt és hatályban lévő hatósági házi karanténok száma 24 014.

Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette az elmúlt 24 óra járványügyi adatait (amiről itt számoltunk be). A kórházban kezeltek száma a mai napon 693 fő, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a számok emelkedő tendenciát mutatnak az elmúlt napokban, miközben az új fertőzöttek napi száma kiegyensúlyozottan alakult ugyanebben az időszakban.

Bejelentette továbbá, hogy 13 honfitársunkat elveszítettük, így 749 főre emelkedett a járvány kezdete óta elhunytak száma.

Mint fogalmazott:

Látható, hogy a járvány a közösségeken túl általánosan az egész országban terjed, ezért a higiénés szabályok betartása rendkívül fontos. Az operatív törzs tapasztalatai szerint jellemzően jogkövetőek az állampolgárok, egyre kevesebbszer kell büntetést alkalmazni, de azért egyes helyeken – például a benzinkutakon – jobb is lehetne a fegyelem.

A járvány terjedésével kapcsolatban elmondta, hogy a fertőzöttségi adatok szerint, míg tavasszal gócpontokban volt jelen a vírus, most már a közösségi terekben. Vagyis jóval kevésbé izolált a vírus terjedése, a legkisebb, elszigetelt faluba is eljuthat.

Beszámolója szerint rendben zajlik az oktatás-nevelés, az operatív törzs döntése alapján jelenleg 17 óvodában és 7 iskolában kellett elrendelni rendkívüli szünetet. Összesen 118 osztálynál, valamint 3 iskolánál digitális munkarendet vezettek be. Októbertől az intézményekben kötelező lesz a belépők testhőjének a mérése. Müller Cecília szerint minden intézményben beszerezték az ehhez szükséges hőmérőket, nagyobb iskoláknál hőkapukat. Újságírói kérdésre elmondta, hogy javaslata alapján a diákokat, 37,8 fok feletti hőmérséklet esetén kell majd hazaküldeni. Ennél alacsonyabb testhőt okozhat a hormonális ciklus, de a mozgás után is van természetes testhőmérséklet emelkedés – magyarázta a döntést. Az eljárásrend szerint egy rövid pihentetés után „vissza kell majd mérni” a hőmérsékletet. Ha ekkor is elérik a kritikus hőfokot, akkor a szülőt értesíteni kell, hogy a gyerek elhagyhassa az iskola épületét. Kisebb, kísérőre szoruló gyerekek esetében a kísérő szülőtől azt kérik, hogy helyben várják meg a vizsgálatot.

Egy váratlan fordulattal szóba kerültek a kozmetikai szalonok, az ott alkalmazandó eljárások is. Müller Cecília szerint ezeken a helyeken is fontos maszkot viselni: ahol nem az arcot kezelik, a szolgáltatás nyújtása alatt is indokolt maszk viselése a vendég számára. Akik nem tudják majd elütni az időt a helyben kitett magazinok lapozgatásával, mert az operatív törzs járványügyi szempontból nem tanácsolja a várakozás perceit megkönnyítő tevékenységhez szükséges eszközök – köztük a magazinok - elhelyezését a recepciós pulton. Valamint amennyiben megoldható, a kártyás érintős fizetést kell használniuk a szalonoknak.

Az újságírói kérdésekre az alábbi válaszok születtek:

Aki gyanúsnak minősül, ezért a háziorvos mintavételt rendel el nála, ne menjen közösségbe, maradjon otthon, várja meg a mentőket a mintavétellel, és a laboreredményt is. Ha pozitív a teszt, akkor a környezete szoros kontaktusnak fog minősülni, nekik is otthon kell maradniuk. A szoros kontaktus szempontjából a lényeg, hogy egy háztartásban éljenek, a közvetlen rokoni kapcsolat önmagában nem alapozza meg a kontaktkutatás szükségességét.

Munkahelyeken egyre nagyobb nehézséget okoz a maszk használata, ennek kezelésére azt javasolja Müller Cecília, hogy, hogy a cégek a foglalkozási-egészségügyi orvossal konzultálva, a Nemzeti Egészségügyi Központ ajánlásait figyelembe véve határozzanak meg egy kockázatbecslésen alapuló protokollt, melyhez szabottan meg tudják határozni a munkavégzés módját. Minden egyéni védőeszköz többletterhelést jelent a munkavállaló számára – tette hozzá, amivel egyébként egy sor új kérdést nyitott meg, például a maszkviselés egészségtani hatásaival kapcsolatban. Ezekre azonban ezúttal nem születtek válaszok. Elmondta még, hogy az egyszer használatos maszkot legfeljebb 4-5 órán át lehet hordani – ha közben nem köhög, tüsszent a viselője.

Az Mfor kérdésére – milyen terápiát javasolnak a Covid-betegségből felgyógyultak számára, aki még hónapokig csökkent tüdőkapacitásra, fáradékonyságra panaszkodnak – az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy valóban számos ilyen tapasztalat van világszerte, hogy a betegségből kilábalók gyengeségre panaszkodnak. Számukra rehabilitációs tervet kell készíteni, hogy a régi, jó egészségi állapotukba lehessen visszahozni. Javasolják a vitaminok szedését, főleg a D-vitaminét, a mozgást, amit csak kiegyensúlyozottan, lassan lehet bevezetni, valamint a légzőtornákat, és a mentális, pszichés segítségnyújtást.

Arra a kérdésünkre viszont nem kaptunk választ, hogy mekkora halálozási, illetve kórházi kezelési esetszámnál lenne szükség a tavaszihoz hasonló korlátozások elrendelésére?