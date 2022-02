Olcsóbb benzin: kiderült mennyit számított az árstop

A 2021-es év általában véve is óriási drágulást hozott, a csúcstartó termékek között pedig ott találtuk az üzemanyagokat is. Az év első napján a 95-ös benzin átlagára 366 forint volt, és a gázolaj is bőven 400 forint alatt (391) volt. Év közben viszont az olaj ára jelentősen drágult, ami magával húzta a feldolgozott termékeket, így az üzemanyagokat is. Előbb a 400 forintos szintet lépte át mindkét ár, majd a nyár végén lendületet véve októberben előbb a dízel, majd a benzin is 500 forint fölé ugrott.

Már év közben is volt zúgolódás a fogyasztók körében a drága üzemanyag miatt. Ráadásul ez nem önmagában „csapolja a pénztárcákat”, hanem erős tovább gyűrűző hatása is ismert, hiszen a szállítási költségeken keresztül nagyon sok minden drágul, ha emelkedik az üzemanyagok ára. Az ősz során több olyan kutatás is napvilágot látott, amelyek azt jelezték, hogy az 500 forintos szint erős lélektani határnak számít. Amennyiben ezt a szintet túlhaladja az üzemanyagok ára, akkor sokan leteszik a kocsijukat, de legalábbis igyekeznek jóval kevesebbet autózni.

Kapcsolódó cikk Az 500 forint körüli benzinár miatt sokan letehetik az autójukat A magyarok többségének a 450-500 forintos árszint már túl sok, ez derül ki egy friss felmérésből.

Tényleg kevesebbet tankoltunk

Hogy ez nem légből kapott fogadkozás volt, hanem sokan komolyan gondolták, vagy az anyagi helyzetük miatt kényszerültek erre, azt jelezte, hogy míg június és szeptember között a 2021-es fogyasztási adatok meghaladták a korábbi három év azonos havi adatait, addig októberben már csak a 2020-as szintet szárnyalta túl.