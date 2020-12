Operatív törzs: Angliából még üzleti útra sem lehet jönni Magyarországra

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének helyettes vezetője egy friss bejelentéssel kezdett: a tájékoztatóval egyidőben zajló kormányülése arról határozott, hogy szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat, s a 14 éven aluli gyermekeket nem kell beleszámolni a 10 fővel engedélyezett társaságokba. Arról is döntöttek, hogy az Angliában megjelent vírusmutáns miatt Magyarország nem fogad repülőgépeket a szigetországból még üzleti céllal sem, csak a teherforgalom marad változatlan.

Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatokkal folytatta: 2141 fővel nőtt a fertőzöttek száma, még mindig a platófázisban vagyunk, sőt némi csökkenés tapasztalható, például a fertőzöttek száma 3561 fővel csökkent. 7097 fő van kórházban, 517-en lélegeztetőgépen vannak. A laborvizsgálatok száma meghaladta a 2,5 milliót. 183 beteg viszont sajnos meghalt, vannak köztük fiatalok is, például egy 23 éves páciens, akinek voltak alapbetegségei.

Az oltóanyaggal kapcsolatban ma ülésezik az Európai Gyógyszerügynökség, s abban bíznak, hogy döntés születik a Pfizer-vakcina engedélyezéséről. Ezzel elérhetővé válik a tagországok számára is az oltás.

Magyarországon először az egészségügyi dolgozók részére ajánlják fel az oltás lehetőségét, ennek érdekében megkeresték a kórházakat az igényfelmérés miatt, várják ezeket a jelentkezéseket.

„Szeretnénk azt, ha élnének a lehetőséggel a dolgozók, hiszen hatékony és biztonságos vakcina fog a rendelkezésre állni. Az úgynevezett ’alkalmazási előiratot’ kell megvárnunk, amelyből részletes tájékoztatást tudunk adni majd számukra, tehát ezek után tudnak majd dönteni” – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Először a Délpesti Centrumkórházban zajlik majd az oltás, majd további 25 helyen folytatódik. A Pfizer vakcina tárolása speciális, nagy kihívás. Az első szállítmányban jelképes mennyiség - 5000 főre elegendő vakcina - érkezik, majd három hét múlva ezeket meg kell ismételni. Ezt követően még az idén további vakcinaszállítmányt várnak, tehát folyamatos beszállítással számolnak.

Az oltási dilemmákkal kapcsolatban Müller Cecília azt mondta, hogy soha nem volt olyan oltóanyag, ami 100 százalékos védettséget adna, és az egyéni reakciók is változatosak lehetnek. De közel 60 százalékos átoltottság esetén jelentősen lassítani lehetne a járványt.

A védettség állapota a 2. oltást követő egy hét múlva alakul ki, ettől még a járvány fennáll majd és továbbra is figyelni kell a védekezésre. A szenteste lazítása csupán egy napra szól, előtte és utána is tartani kell az eddigi szigorításokat.

Az új mutáns vírusról szólva megemlítette, hogy Anglia déli részén jelent meg elsősorban, amire Magyarország is úgy döntött, hogy nem enged be senkit onnan. A mutálódás e vírus természete, de eddig tavasz óta még nem determináltak ekkora mértékű mutánst. Jó hír viszont, hogy erre a mutánsra is alkalmas a Pfizer vakcinája.

Kiss Róbert beszámolt arról, hogy a hétvégén a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt 770 fővel szemben, intézkedtek, míg 700 fővel szemben a 10 ezer főnél nagyobb településeken vétettek a maszkviselés ellen. A tömegközeledési eszközökön 8 fővel, a bevásárlóközpontokban, kereskedelmi üzletekben 62 fővel szemben intézkedtek. 627 fő a vendéglátóipari egységekben sértett szabályt, de csak 1 üzletet kellett bezárni vétség miatt, mert Tiszadobon egy gazdaboltban már másodszor nem viselt a tulajdonos maszkot

1400 fővel szemben kellett a kijárási tilalom miatt eljárni, s 474 intézkedés történt a korridorokon a hétvégén. A két nap alatt 49015 helyszíni ellenőrzést tartottak a házi karanténokban, 13081 esetben rendeltek el házi karantént.

Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott,