Operatív törzs: meg lehet tartani a ballagásokat!

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Lehetőség van a ballagások megtartására is a megfelelő szabályok betartásával, de a hozzátartozók nem lehetnek bent az iskolákban, csak az udvaron.

A kedvező folyamatok miatt június 3-án lépett életbe a szociális intézményekben a látogatási tilalom részleges feloldása , tehát az idősotthonok ismét látogathatók, illetve fodrász, manikűrös és pedikűrös is beléphet a lakókhoz. A kórházakban még nem oldják fel a látogatási tilalmat.

Továbbra is kedvező járványügyi helyzet van Magyarországon, mindössze 16 új pozitív esetet regisztráltunk – kezdte tájékoztatóját Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. 3 fő hunyt el az elmúlt 24 órában, így összesen 542 fő az elhalálozottak száma, ugyanakkor 2245-en már meggyógyultak. A jelenleg fertőzöttek közül 41 százalék budapesti, 59 százalék vidéki. 397 fő van kórházban, 21 fő lélegeztetőgépen.

A szomszédos országokkal történt egyeztetések eredményeként ma hatályba lépett az Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából átlépőkre vonatkozó rendelet, miszerint hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetnek be Magyarországra ezen országok állampolgárai, illetve az ezen országokból hazatérő magyar állampolgárok is - mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az operativ törzs központi ügyeletének munkatársa.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!