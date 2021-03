Orbán Viktor: a járvány legnehezebb hete következik

Ha van elég orvos és vakcina, akkor lehet tartani az oltás tempóját - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjújában. Egyúttal rögzítette: a kormány 13 millió embernek elég vakcinát rendelt - ezzel tehát nem lehet probléma.

A kormányfő már "novemberben látta, hogy baj lesz",

ezért rendelt még 3,5 millió embernek elegendő keleti vakcinát is, melyek ellentétben a nyugati vakcinákkal mindig időben érkeznek - sőt, a kínai szállítmányok néha még hamarabb is. Nagyobb mennyiséget egyébként azért rendelt a kormány, mert szerettek volna felkészülni arra, ha a határon túl nem lesz elég vakcina. Így minden magyart be tudnak majd oltani.

"Jó hírem van, úgy látom, hogy mi, magyarok kezdünk kiegyenesedni, 3 millió fölé ment a regisztráltak száma" - mondta.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Azok között, akik újonnan jelentkeztek, rendkívül magas a 60 év fölöttiek arránya. Az operatív törzs ezért arról döntött, hogy a később regisztráló időseket a korábbban regisztrált fiatalok elé engedik az oltási rendben.

Orbán Viktor a kórházak leterheltségével kapcsolatban úgy fogalmazott: aki volt katona, tudja, hogy az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb. Az éjszaka itt a folyamatosan emelkedő esetszámok, a lélegeztetőgépek mennyisége, a hajnal pedig a vakcina. A járvány legnehezebb hete előtt vagyunk, ám a miniszterelnök szerint nem lesz szükség arra, hogy külföldről kérjünk segítséget: van elég kórházi ágy, lélegeztetőgép, és már a medikusokat bevonták az ellátásba (az ennek lehetőségét megteremtő kormányrendelet szombat éjszaka jelent meg.)

Orbán Viktor szerint az EU az egyik legfertőzöttebb terület a világon és az oltással sem áll jól. Itt kitért jeruzsálemi látogatására, ahol már hamarosan meglesz a nyájimmunitás, de a britek is már 40 százalékon állnak, az EU-s átlag pedig "csak" 6,8 százalék.

"Ezt elszúrták" - véleményezte a kormányfő. Az orosz és kínai vakcinaszerződések közzétételét ugyan nem indokolta meg Orbán Viktor, az viszont, hogy ezt az EU nem teheti meg, szintén azt mutatja, hogy elszúrták a brüsszeli bürokraták. Olyan szerződést kötöttek ugyanis, melyet a másik fél hozzájárulása nélkül nem lehet közzétenni.

Az újranyitás időzítéséről ezúttal nem tudott beszélni Orbán Viktor, mivel szerinte előre még nem lehet látni, mikor lehet ezt megkezdeni. Úgy véli,

aki tudja, mikor lehet, attól meg kell kérdezni a jövő heti lottószámokat.

A miniszterelnök megjegyezte: novemberben nem lehetett látni, hogy lesz harmadik hullám, amit a mutációk okoznak majd. Szerinte a vakcinákkal mi támadunk, a vírus védekezik, ezért mutálódik is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Magyarországon használt ötféle vakcina minden eddig ismert mutáció ellen véd - ha ez változik, újra kell írni a terveket.