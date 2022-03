Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Az éjszaka során egy Facebook videóban számolt be a miniszterelnök a most zajló EU-s csúcs legfontosabb kérdéseiről. Mint elmondta, az Európai Unió is bekapcsolódik az ukrán háború béketárgyalásaiba. Mind a francia elnök, mind a német kancellár beszámolt a tárgyalásai eredményéről.

Megtárgyalták a gazdasági kérdéseket is, amelyek közül a szankciók kiterjesztése Magyarország számára is kiemelt fontosságú volt. Mint a miniszterelnök elmondta, hazánk számára megnyugtatóan sikerült rendezni a gáz és olajügyeket, nem lesz ugyanis import vagy más korlátozás, amely ezekre a termékekre kiterjedne.