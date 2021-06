Orbán Viktor is kap szja-visszatérítést - derült ki kérdésünkre a Kormányinfón

A mai Kormányinfón több kérdést is feltettünk Orbán Viktor miniszterelnöknek. Első kérdésünk a járványkezelés sikerességének mérésére vonatkozott: azt a miniszterelnök szerint az elhunytak száma vagy az átoltottság mutatja meg jobban? Orbán Viktor határozott válasza az volt, hogy az elhalálozás a legfontosabb mérőszám.

Orbán Viktor kínait kapott Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala Orbán Viktor kínait kapott Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzetközi kimutatások szerint a többlethalálozások statisztikai összevetésében Magyarország jól szerepelt. Felhívtuk a kormányfő figyelmét, jogy a koronavírussal összefüggésben elhunytak számát, arányát tekintve viszont sajnálatosan az élbolyba tartozunk, ismét az általa citált statisztikákra hivatkozott. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a kormány felkészül a járvány negyedik hullámára. Megerősítette, hogy annyi vakcina áll rendelkezésre, hogy negyedik oltást is be lehet adni, sőt, akár ötödik vagy hatodik oltásra elegendő vakcina is rendelkezésre állhat, de azt nem tudta megmondani, hogy ezekre tényleg szükség lesz-e.

Az szja-visszatérítés kapcsán megkérdeztük, hogy annak közel 600 milliárd forintra becsült forrását miért nem inkább egy általános szja-csökkentésre fordítja a kormány? A miniszterelnök már régóta szorgalmazza az egyszámjegyű, tehát 10 százalék alatti szja-kulcs bevezetését (jelenleg 15 százalékos a kulcs), és szakértők szerint ez pont akkora forrást igényelne, mint a mostani bejelentés. Vagy ha egy lépésben nem fér bele minimum a 6 százalékpontos csökkentés, akkor kisebb léptékben haladjanak. Erre az volt a miniszterelnök válasza, hogy nem szétosztani akarták az idei, lendületes gazdasági növekedésből származó költségvetési bevételeket, hanem célzottan visszajuttatni a családoknak az idén befizetett adót. Most szerinte erre van szükség, de ettől még nem szabad letenni az általános adócsökkentésről sem. Arra is kíváncsiak voltunk, személy szerint Orbán Viktor jogosult lesz-e visszatérítésre. Válasza szerint igen, van olyan korú gyermeke, aki után jogosult erre.

Bérmegállapodás

Maradva a közterheknél, rákérdeztünk a kkv-k adókedvezményére is, amit a minimálbér 200 ezer forintra emeléséhez kapnának a mai miniszterelnöki bejelentés szerint. Orbán Viktor válaszából kiderült, hogy a kormány újabb megállapodás megkötésére készül a munkaadókkal, miután a 2016-ban kötött hatéves bérmegállapodás kifut. Jelezte ugyanakkor, hogy a mostani adószinteken (a szociális hozzájárulási adó 27 százalékról 15 százalékra csökken jövő nyár közepére) már figyelni kell a költségvetés teherbíróképességére is, de mint szavaiból kiderült, a gazdasági növekedés jelenthet tartalékot a további adócsökkentésekhez.

Kína

Végül Kínáról kérdeztük, arról, hogy több elemzés, cikk is bemutatta, Kína hogyan használja politikai befolyásának növelésére a gazdasági megállapodásait szerte a világban, és mi erről a miniszterelnök véleménye. Orbán a válaszában a Fudan Egyetem nemzetközi beágyazottságáról kezdett beszélni, arról, hogy mely csúcsegyetemekkel áll együttműködésben. Jeleztük, hogy nem oktatáspolitikai, hanem annál jóval szélesebb kétoldalú megállapodásokról van szó, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, és fenyegeti-e az a veszély Magyarországot, hogy Kína politikai befolyása alá kerül? A kormányfő válasza szerint Magyarország kitettsége jóval nagyobb a Nyugat felé, mint Kína felé, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kapcsolatok jóval összetettebbek, mint ami kívülről látszik.