Orbán Viktor támogatást kért Brüsszeltől a koronavírus többletköltségeire

Támogatási kérelmet nyújt be az Orbán-kormány Brüsszelnek, hogy a koronavírus-járvány okozta költségeket finanszírozzák.

A támogatás megítélése esetén a belügyminiszternek gondoskodnia kell a támogatás szabályszerű felhasználását biztosító felelős hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység kijelöléséről. A kormány azt is támogatja, hogy az Európai Unió számára európai uniós forrásból beszerzett lélegeztetőgép-készlet számára Magyarországon alakítsanak ki raktárbázist.

Orbán Viktor kormányfő felhatalmazta Pintér Sándor belügyminisztert, hogy támogatási kérelmet nyújtson be az Európai Bizottsághoz, a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt felmerült többletköltségek arányos részének az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) történő biztosítása érdekében - derül ki a legújabb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

