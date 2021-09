Óriási veszélyt jelentenek a migránsok – meghosszabbítja a válsághelyzetet a kormány

A közlemény szerint a magyar határon érzékelhető egyre növekvő migrációs nyomás és az afganisztáni események miatt várható újabb migrációs hullám miatt a kormány fél évvel ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben - tették hozzá. Mint beszámoltak róla, az utóbbi hetekben az Európa felé irányuló bevándorlás mind a tengeren, mind a szárazföldön újabb erőre kapott, a magyar határszakaszokon is jelentősen megnőtt az illegális határátlépési kísérletek száma.

Idén már több mint 60 ezer migránst fogtak el a magyar határon, ez több mint triplája az egy évvel ezelőttinek. Az utóbbi időszakban átlagosan napi 300 illegális migránst tartóztatnak fel a magyar rendőrök - írták arra is kitérve, hogy a balkáni útvonalon rekedt migránsok egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba és rendszeresen rátámadnak a határt védő rendőrökre. Idén már egy tucat alagutat tártak fel a határnál és az elfogott embercsempészek száma is háromszorosára emelkedett egy év alatt - ismertette a KTK.

Kapcsolódó cikk Újra meghosszabbították a migráció miatti válsághelyzetet

A kommüniké szerint a világjárvány miatti gazdasági problémák és az afganisztáni események újabb migrációs hullámot indítanak el, amely az iszlám szélsőségesek számára is újabb lehetőség eljutni Európa belsejébe. A most lezárult nemzeti konzultációban a kormány ezért is kérte ki ismételten a magyar emberek véleményét a migrációról - idézte fel az írásos összegzés. Egyúttal rögzítették, hogy a magyar kormány továbbra is nyílt és egyértelmű bevándorláspolitikát folytat: "fenntartjuk a határkerítést, biztosítjuk a határvédelmet, és a brüsszeli vitákban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését, és Európát és Magyarországot meg kell védeni a tömeges bevándorlástól".