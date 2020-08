Pláza helyett még idén megtérülő high-tech zöld park nyílt Budán

Mától kinyitják a belbudai Millenáris Park új részét. Mintegy 18,6 milliárd forint közpénzből építette a kormányzati megbízásokban feltűnően sikeres WHB Kft. a Garage Ingatlanfejlesztő Kft.-vel közösen és a zöld felületekért felelős Parkertech Kft. Rengeteg láthatatlan és látható high-tech megoldást, zöld függönyfalakat, rekreációs tereket hoztak létre és egy 500 helyes mélygarázst is építettek. A hatásvizsgálat és a költség-haszon elemzés szerint már idén megtérülhet a beruházás.

Mintegy 2,5 hektáros méretes oázissal bővült a Millenáris Park: az egykori Ganz iparterület kisebbik részét több mint hat évvel a kezdés után most csütörtökön adták át. A beruházó Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. két vezetője (Halmai Zoltán ügyvezető és Szalay Péter gazdasági irodavezető) röviddel a hivatalos átadás előtt intenzív sétán mutatta be lapunknak a létesítményt, benne a kétszintes mélygarázst is.

A függőkert az egész új parkrész tüdeje (fotó: Mester Nándor) A függőkert az egész új parkrész tüdeje (fotó: Mester Nándor)

Az igazi méreteket és a high-tech megoldásokat akkor lehetett legjobban érzékelni, amikor felgyalogoltunk a Margit körútra merőleges, helyenként 20 méter magas, 4000 négyzetméternyi élő zöld felülettel kialakított függőkertre.

Millenáris Park és mélygarázs

megújult terület: 34.700 négyzetméter

zöldfelület: 17.000 négyzetméter

növények: 25.500 cserje, 355 fa, 116.578 lágyszárú

függőkert: 4.000 négyzetméter

tó: 652 négyzetméter

játszótér: 850 négyzetméter

garázs: 500 parkolóhely, 16 elektromos töltőhely, 3 állásos kocsimosó

Mesterséges dombokat, pihenő sarkokat, digitális vízfüggönyt és nem csenevész, hanem kifejlett, buján magasodó fákat és egyedi díszcserjéket, bokrokat láttunk. Egyes óriásfákat Németországból hoztak, sok ez előnevelt növény. Mindez jól eltalált módon kiegészíti majd a Millenáris Park másik, már évek óta működő részét. Összesen 17 ezer négyzetméternyi új zöld felület jött létre.

”A tavasz elején még csak a beton dominált, de az elmúlt hónapokban naggyá nőtt minden fa, bokor és cserje, a látszóbeton támfalakat is benőtték a futó növények. Szerintünk sokan fogják látogatni ezt a régen várt belbudai zöld szigetet.” – hangzott el a vendéglátók részéről.

A költség-haszon számítások mindamellett azt mutatták, hogy - meglepő módon - a nemzeti vagyon szempontjából még idén megtérülhet a befektetett pénz. A HÉTFA Elemző Központ a projekt zárásakor megállapította:

„Ha nem számolunk az egyszeri jelentős ingatlanfelértékelődési hatással, akkor az évente keletkező externális hasznokból mintegy 30 év alatt térül meg a fejlesztés. Ezek a hasznok a park jelentős faállománya eszmei értékének növekményéből, a zöldfelületből fakadóan csökkenő mértékű városi hőszigethatás energetikai megtakarításaiból, illetve a mérséklődő hőszigethatás és a levegőminőség javulás kedvező hatásaiból eredő egészségügyi megtakarításból származnak. Az üzemeltetés várható nettó éves többletével kiegészítve ezek a tételek állnak szemben a fejlesztés összköltségével.”

A központ szakértői fontosnak tartották hozzáfűzni, hogy a megtérülési időt más, nem számszerűsíthető tényezők is csökkentik. Például az, hogy javul a parkot használók, a közvetlen és tágabb környékben élők életminősége, szociokulturális kapcsolatok jönnek létre, valamint növekedhet ennek a belbudai területnek a turisztikai vonzereje és a park innovatív megoldásai a fiatalok szemléletformálására is jótékony hatással lesznek.

Más nagyberuházásoktól eltérően itt kettéválasztották a generálkivitelezést: a magas-és mélyépítést a West Hungária Bau Kft. és a Garage Ingatlanfejlesztő Kft. végezte, a parképítést a debreceni Parkertech Kft. Volt csúszás is, például a mélygarázst 2017 júliusában kezdték építeni és Varga Mihály pénzügyminiszter akkor 2018 végére ígérte annak befejezését.

A függőkertről lenézve ez a látvány fogad. (fotó: Mester Nándor) A függőkertről lenézve ez a látvány fogad. (fotó: Mester Nándor)

A költségek menet közben jelentősen megdrágult alapanyag-és munkaerő árak miatt valamelyest megemelkedtek – közölték a vezetők. A végszámla 18,6 milliárd forint lett, ennek hozzávetőleg felét tette ki a parképítés, negyedét a bontás és a kármentesítés és ötödénél kisebb összeg volt a mélygarázs kivitelezése. A többi más feladatokra kellett, egyebek mellett a tervezésre. A miniszter 2017-ben még azt mondta az MTI-nek, hogy a mélygarázs építésére új közbeszerzési eljárást indítottak, mert az első körös ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrásokat. Akkor a beruházás összköltségét hozzávetőleg 17 milliárd forintban jelölte meg.

Millenáris park – céges szereplők

beruházó: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.

generáltervező: TPSC Mérnökiroda Kft.

magas-és mélyépítő: WHB Kft, Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

parképítő: Parkertech Kft.

mérnöki szolgáltatások: Főber Zrt.

tájépítész tervező:4D Tájépítész Iroda

A kibővült Millenáris Park – és ezt megint csak a nagyon magas függőkertről körül tekintve lehet igazán jól érzékelni – egy olyan méretes tér-komplexum, ami rendezettségével, a felkínált rekreációs és kulturális lehetőségekkel Belbuda központjává teheti a létesítményt. Érdemes itt utalni arra, hogy e hatalmas körzet megújulása a Lövőház utcára néző, régi Millenáris Irodaház teljes rekonstrukciójával kezdődött. Az ingatlanfejlesztési hullám újabb eleme volt, amikor a WING Zrt. két kisebb irodaházat húzott fel a park déli oldalán, majd megépült több kulturális létesítmény, illetve 2014-től kezdve elbontottak ipari csarnokokat, raktárakat. Maga a kivitelezés végül 2017 nyarán kezdődhetett, a bővítés első ütemét tavaly szeptemberben adták át.

A szomszédos Mammut bevásárlóközpont tulajdonosa még az 2013-ban született és a park megépítéséről szóló kormányhatározat előtt kísérletet tett a terület egy részének a megszerzésére. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a központ harmadik ütemét is felépíthesse, ám ez sikertelen volt. A közpark funkció nyert.

A kiteljesedett park létrejötte – az általános ingatlanpiaci drágulással kiegészülve - természetesen nem hagyta érintetlenül a lokális ingatlanpiacot. Mint új elem, azonnal megjelent a lakáshirdetésekben és tükröződött is az árakban. A használt ingatlanoknál a hat-hét évvel ezelőtti 430-480 ezer forintos négyzetméterárak ma alulról súrolják az egymillió forintot. Az új építésű vagy újszerű otthonoké meg is haladja ezt az értéket. Ugyancsak növelte az ingatlanok értékét, hogy a Lövőház utcát új zöld felületekkel megtűzdelt sétálóvá alakították, rengeteg új üzlet, kávézó nyílt.