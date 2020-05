Szabadtéri színházak: negyedházzal nem túl rózsás az előadások helyzete

Bár május 28-tól fogadhatnak nézőket a szabadtéri színházak és mozik, sőt, a vándorcirkuszok is, de nyilvánvaló, hogy olyan gyorsan egy intézmény sem tud reagálni, hogy már ezen a héten előadást tartson. A társadalmi távolságtartás szabályai miatt pedig kicsit olyan a helyzet, mint a népmesében: kaptak is, meg nem is.