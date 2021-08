Szijj László cége fél milliárd forintért építheti tovább a ZalaZone tesztpályát

Aprópénznek tűnő, de szép nyári ajándékkal lepte meg a közbeszerzési hatóság a NER egyik vezéralakjának cégét: a Szijj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt Zrt. (DA) építheti meg a ZalaZone járműipari tesztpálya több nagyobb elemét is mintegy 500 millió forintért – derül ki a TED eredményhirdetéséből. Csak ez a cég pályázott.

A ZalaZone fogadóépületének és az irányító toronynak a látványterve (forrás: zalazone) A ZalaZone fogadóépületének és az irányító toronynak a látványterve (forrás: zalazone)

A vállalatnak sietnie kell, hiszen a mintegy 45 milliárd forintba kerülő, 260 hektáron elterülő tesztpályát elvileg az év végéig be kell fejezni, s ennek fontos része a bevállalt munka. Nem lehet kétségünk, hogy ez maradéktalanul teljesülni fog, miután Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, egyben a tesztpálya és a mellette épülő harcjárműgyár miniszteri biztosa bejelentette: a pálya 90 százalékos készültségi szinten van, év végére teljesen elkészül.

A milliárdos nagyvállalkozó cége nem új szereplő ennél a megaprojektnél. Egyebek mellett a vállalat hozta létre a pár hete átadott katonai off road pályát, közös produkcióban a Szabadics Zrt.-vel. (A három pályaelem a járművek sárban való tesztelését, mászóképeségét és kezelhetőségét, valamint tartósságának vizsgálatát teszi lehetővé.) Egy kapcsolódó, másfél kilométeres autópálya-szakasz is a nevéhez fűződik, azt az aszfaltcsíkot már használják is. A NER másik oszlopos tagja, a Mészáros Lőrinchez tartozó ZÁÉV Zrt. magasépítési megbízásokat nyert el a ZalaZone-nál.

Mit kell elvégeznie a Duna Aszfaltnak a nettó 501 269 728 forintért a legújabb megbízásnál? Egyebek mellett gépkocsimosót kell létesíteni a benzinkút északi oldalán, bővíteni szükséges az úgynevezett technikai épület körüli parkolót. Ezen felül tereprendezési feladatok várnak a cégre a pályanedvesítő rendszer vezérlőkonténerek térségében a kis sebességű kezelhetőségi pályánál, az úgynevezett Dombok modulnál és a Fékfelületnél, továbbá a Fogadóépület környezetében.