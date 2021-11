Több millió forintot is kaphatnak a rendőrtábornokok

Powell Pál, a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) munkavállalói oldalának vezetője a Napi.hu-nak elmondta, már eldőlt, hogy a fegyverpénz mértékét nem fogják maximálni a magasabb rendfokozatokban, így egy tábornok is azonos módon a hat havi fizetését kapja meg jutalomként, mint egy tiszthelyettes.

Kifizetődő fegyverhasználat. (Fotó: MTI) Kifizetődő fegyverhasználat. (Fotó: MTI)

Így már világos, hogy a juttatás miért terheli majd meg közel 180 milliárd forinttal a költségvetést, ám az elosztás nem túl méltányos, pláne annak fényében, hogy egy tavalyi parlamenti döntés alapján 2021-től jelentősen megemelték a rendvédelmi szervek országos vezetőinek, a helyetteseiknek, illetve a megyei parancsnokoknak a fizetését. A beosztási illetmény megállapításához szükséges szorzószámok, besorolások módosítása lapinformációk szerint oda vezetett, hogy az országos vezetők számára minimum másfél millió forintos bruttó bért ítéltek meg, amely jó teljesítmény esetén 1,9 millió forintra is emelkedhet. Sok vezető számára ez azt jelentette, hogy majdnem megduplázódott a bére. A számítások alapján helyetteseiknek bruttó 1,3 millió és 1 millió 650 ezer forint közötti alapbér jár év eleje óta.

Eközben a rendvédelem derékhadát alkotó tiszthelyettesi állomány illetménye továbbra is jelentősen elmarad az átlagkeresettől, körükben még mindig sokan keresnek havi nettó 200 ezer forint körül. Továbbra is jellemző, hogy a középfokú végzettségű, kezdő (0-3 évig szolgálatot teljesítő) rendőröknek mindössze havi nettó 150-170 ezer forintnyi illetménnyel kell beérniük.

Powell Pál szerint nagyon nagy eltérések lesznek a kifizetésekben, az állomány jobban értékelte volna, ha hasonló döntés születik, mint 2019-ben, amikor egységesen kaptak bruttó 500 ezer forintos jutalmat a rendőrök. Ám a mostani bónusznak is örülni kell, mert immár nemcsak a tiszthelyettesek érzik, hogy nagyon alul vannak fizetve, de a beosztott tiszti állomány körében is nő az elégedetlenség, mivel immár az ottani fizetések értéke is kisebb, mint amennyit a civil életben ilyen szakképzettség mellett el lehetne érni. A hangulat igen rossz, hiszen mindenki látja, hogy a polgári életben a legkisebb bérek emelésével jobban megugranak a jövedelmek. Például a Lidl bruttó 460 ezer forintos kezdőfizetéssel szemben nem versenyképesek a mostani tiszthelyettesi fizetések.

Sok rendőr hagyja el a pályát, mert keveslik a fizetést. (Fotó: MTI) Sok rendőr hagyja el a pályát, mert keveslik a fizetést. (Fotó: MTI)

A leszerelések kapcsán a legtöbben kivárásos állásponton vannak, aki eddig nem lépett, az a hathavit mindenféleképpen meg fogja várni, habár akadnak olyanok is akik nem várták meg és elmentek. Nagyon sok kolléga emlegeti azt, hogy a hathavi felvétele után elhagyja a pályát. Nem megjósolható, hogy milyen arányban szerelnek majd le, de sokan készülnek erre - fogalmazott a Napi.hu-nak.