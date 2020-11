Új tagot választottak a monetáris tanácsba

Az MNB legfőbb döntéshozó testülete a monetáris tanács, feladata a jegybanki alapkamat meghatározása. A most kilenctagú testület tagja a jegybankelnök mint a monetáris tanács elnöke, az MNB alelnökei és a további tagok. A jegybanktörvény szerint a tanács tagjává olyan magyar állampolgár választható meg, aki monetáris, pénzügyi vagy a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A monetáris tanácsba azért kellett új tagot választani, mert az egyik tag, Báger Gusztáv december 31-ével lemondott a mandátumáról. Báger Gusztáv 2015 júliusa óta a tanács tagja. Gottfried Péter megválasztása után esküt tett, posztját január elsejétől tölti be. Az 1954-es születésű Gottfried Péter a közgazdaságtudományi egyetemen végzett. Már az 1980-as években külkereskedelemmel foglalkozott, az 1990-es évek elején a brüsszeli magyar EU képviseleten dolgozott.

