Újabb 22 delta-variánsos fertőzöttet találtak Bécsben

A hétvégi nyolc alsó-ausztriai eset után Bécsben további 22 fertőzöttnél mutatták ki a koronavírus Delta nevű variánsát - közölte hétfőn az osztrák oe24 hírcsatorna.

Az újonnan igazolt bécsi esetekből mindazonáltal jelenleg már csak öten betegek, hiszen a mutánsok beazonosítása minimum 10-14 napot vesz igénybe. Mindegyikük külföldi utazásról tért vissza, és sokan közülük megfertőzték az egész családot. Az egészségügyi hatóságok további 35 gyanús esetet vizsgálnak.

Az eredetileg Indiában felfedezett Delta variáns szakértők szerint 40-60 százalékkal fertőzőképesebb, mint az eredeti koronavírustörzs, illetve annak korábbi mutánsai. Éppen ezért Ausztria már április végén beutazási tilalmat rendelt el az Indiából érkező repülőgépekre, és ezt június elsejétől - a Delta variáns szigetországi terjedése miatt - Nagy-Britanniára is kiterjesztette.

Virológusok óva intenek, hogy "lám, az utazási korlátozások ellenére is felütötte fejét az agresszívebb Delta variáns", és felszólítanak arra, hogy mindenki legyen körültekintő a társas kapcsolataiban, és továbbra is tartsák be a még érvényben lévő járványügyi korlátozásokat, elsősorban a zárt terekben előírt maszkviselést.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 112 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 648 732 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 307, az intenzív kezelésre szorulók 99-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 662-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 634 123.